شاب زي الورد.. البحث عن جثمان غريق الساحل الشمالي لليوم الثاني- صور

الإسكندرية – محمد عامر:

تكثف قوات الإنقاذ النهري مدعومة بغطاسين متطوعين في الإسكندرية، اليوم الأحد، جهودها في البحث عن جثمان شاب غرق أثناء الاستحمام بشاطئ قرية سياحية بالساحل الشمالي، وذلك لليوم الثاني على التوالي.

وكانت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسكندرية تلقت إخطارًا من إدارة شرطة النجدة يفيد غرق شاب أثناء نزول البحر بشاطئ مجاور لقرية فينوس 1 بالكيلو 50 بطريق مطروح الساحلي.

وانتقل ضباط الشرطة وقوات الإنقاذ النهري رفقة سيارة الإسعاف إلى موقع البلاغ، وتبين من الفحص غرق شاب يدعى "هشام فوزي بهي الكلاف" 26 سنة، مقيم عزبة الكلاف بمركز أبو المطامير بمحافظة البحيرة أثناء نزول البحر بالشاطئ المشار إليها.

وأوضح إيهاب المالحي، قائد فريق "غواصين الخير" بالإسكندرية، أنه جرى الدفع بعدد من الغواصين رفقة فريق من الإنقاذ النهري للبحث عن جثمان الشاب المفقود.

وتحرر المحضر اللازم بالواقعة، تمهيدًا للعرض على النيابة العامة للتحقيق.