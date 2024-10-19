سيدة تنهي حياتها بـ "الحبة القاتلة" في بني سويف

بني سويف- حمدي سليمان:

أقدمت سيدة في العقد الثالث من العمر على التخلص من حياتها، بتناول مادة سامة، داخل منزلها بمركز الفشن جنوب محافظة بني سويف، لمرورها بأزمة نفسية بسبب خلافات عائلية.

تلقت مديرية أمن بني سويف، إخطاراً من غرفة عمليات شرطة النجدة، بوصول "ر.ن.ح"، 25 عامًا، مقيمة بإحدى القرى التابعة لدائرة مركز الفشن، إلى مستشفى سمسطا المركزي، مصابة بحالة إعياء، ولفظت أنفاسها الأخيرة فور وصولها، إدعاء تناولها مادة سامة.

وتبين من التحريات وأقوال أهليتها أنها أقدمت على تناول قرص حفظ الغلال «حبة الغلة السامة»، لمرورها بأزمة نفسية بسبب خلافات عائلية داخل منزل أسرتها.

جرى نقل الجثة إلى مشرحة المستشفى المركزي تحت تصرف جهات التحقيق، وتحرر محضر بالواقعة.

وفي السياق تعمل الدولة على تقديم الدعم للمرضى النفسيين من خلال أكثر من جهة خط ساخن لمساعدة من لديهم مشاكل نفسية أو رغبة في الانتحار، أبرزها الخط الساخن للأمانة العامة للصحة النفسية، بوزارة الصحة والسكان، لتلقي الاستفسارات النفسية والدعم النفسي، ومساندة الراغبين في الانتحار، من خلال رقم 08008880700، 0220816831