إعلان

إجراءات جديدة لحماية العمال من حرارة الصيف في الإمارات

كتب : مصطفى الشاعر

11:20 م 08/06/2026

الإمارات

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

أعلنت وزارة الموارد البشرية والتوطين في الإمارات، تطبيق سياسة "حماية العمال من الإجهاد الحراري" للعام الثاني والعشرين على التوالي، اعتبارا من 15 يونيو وحتى 15 سبتمبر 2026، والتي تحظر تأدية الأعمال تحت أشعة الشمس وفي الأماكن المكشوفة يوميا من الساعة 12:30 ظهرا وحتى الثالثة مساء.

وأكدت الوزارة، في بيان صدر اليوم الإثنين، أن استمرار تطبيق هذه السياسة يُجسد النهج الإنساني الذي تتبعه الدولة في تنظيم سوق العمل، ويعزز بيئة العمل الآمنة وفق أعلى معايير الصحة والسلامة المهنية، بما يُسهم في حماية العمال ورفع الإنتاجية وترسيخ مكانة الإمارات وجهة عالمية للعيش والعمل والاستثمار.

صورة 1

التزام واسع من القطاع الخاص


قالت دلال الشحي، وكيل الوزارة المساعد لقطاع حماية العمل، إن الشراكة بين الوزارة والقطاع الخاص أسهمت في تعزيز نموذج بيئة العمل الرائدة في الدولة، مشيرة إلى أن نسبة التزام الشركات بتطبيق السياسة خلال الأعوام الماضية تجاوزت 99%.

وأضافت الشحي، أن العديد من الشركات أطلقت مبادرات داعمة للعمال خلال فترة راحة الظهيرة، مُثمّنة جهود الشركاء في القطاعين الحكومي والخاص وأفراد المجتمع في دعم نجاح هذه المبادرة منذ إطلاقها، حسبما أفادت صحيفة "البيان" الإماراتية.

حماية صحة العمال خلال أشهر الصيف


أوضحت الشحي، أن سياسة حماية العمالة من "الإجهاد الحراري" أصبحت أحد المكتسبات الرئيسية في سوق العمل الإماراتي، وركيزة أساسية ضمن منظومة الصحة والسلامة المهنية، نظرا لدورها في الحفاظ على صحة العمال وحمايتهم من المخاطر والإصابات المرتبطة بالعمل في درجات الحرارة المرتفعة.

صورة 2

استثناءات محددة لبعض الأعمال الضرورية


أشارت الوزارة، في بيانها، إلى أن السياسة تُراعي متطلبات المصلحة العامة من خلال استثناء بعض الأعمال التي لا يمكن إيقافها لأسباب فنية، مثل أعمال "فرش الخلطات الإسفلتية وصب الخرسانة" التي يتعذر تأجيلها أو استكمالها بعد فترة الحظر.

كما تشمل الاستثناءات الأعمال المرتبطة بإصلاح الأعطال الطارئة التي تؤثر في الخدمات الأساسية، مثل انقطاع المياه أو الكهرباء أو حركة المرور، إضافة إلى الأعمال التي تتطلب تصاريح خاصة من الجهات الحكومية المختصة، بحسب بيان الوزارة الإماراتية.

اشتراطات إلزامية لتوفير بيئة عمل آمنة


ألزمت الوزارة، الشركات بتوفير أماكن مُظللة للعمال خلال فترات التوقف عن العمل أو أثناء تنفيذ الأعمال المستثناة، إلى جانب تأمين وسائل التبريد المناسبة وكميات كافية من المياه ومواد الترطيب المعتمدة ومعدات الإسعافات الأولية.

كما أكدت الوزارة، أن هذه الإجراءات تهدف إلى الحد من المخاطر الصحية المرتبطة بارتفاع درجات الحرارة وضمان سلامة العاملين في مختلف مواقع العمل.

رقابة ميدانية وحملات توعية مستمرة


ذكرت الوزارة، أن منظومة التفتيش التابعة لها ستُتابع مدى التزام الشركات بتطبيق السياسة عبر "أدوات رقمية ذكية وجولات ميدانية منتظمة"، بالتوازي مع تنفيذ حملات توعوية لتعريف أصحاب العمل والعمال بأهمية الالتزام بالإجراءات الوقائية.

كما دعت وزارة الموارد البشرية والتوطين الإماراتية، أفراد المجتمع إلى الإبلاغ عن أي تجاوزات أو ممارسات مخالفة عبر مركز الاتصال أو المنصات الإلكترونية والتطبيقات الذكية التابعة للوزارة.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

سوق العمل الإماراتي وزارة الموارد البشرية الإماراتية الإمارات

فيديو قد يعجبك

أحدث الموضوعات

من رولز رويس إلى فيراري.. 5 سيارات فارهة في أسطول صبري نخنوخ تشعل الجدل
أخبار السيارات

من رولز رويس إلى فيراري.. 5 سيارات فارهة في أسطول صبري نخنوخ تشعل الجدل
دلالات زيارة الرئيس الإريتري للقاهرة.. السفير صلاح حليمة يكشف أبعاد التقارب
أخبار مصر

دلالات زيارة الرئيس الإريتري للقاهرة.. السفير صلاح حليمة يكشف أبعاد التقارب
بعد إعلانه عدم وقوع طلاق بينهما.. 15 معلومة عن أحمد سعد وزوجته علياء بسيوني
زووم

بعد إعلانه عدم وقوع طلاق بينهما.. 15 معلومة عن أحمد سعد وزوجته علياء بسيوني
بعد 28 عاما.. المصري البورسعيدي يتوج بكأس عاصمة مصر
رياضة محلية

بعد 28 عاما.. المصري البورسعيدي يتوج بكأس عاصمة مصر

شيكو يروج لفيلم "صقر وكناريا" استعدادا لعرضه بالسينمات
زووم

شيكو يروج لفيلم "صقر وكناريا" استعدادا لعرضه بالسينمات

إعلان

مباريات اليوم

جميع المباريات

عفوا.. لا يوجد مباريات اليوم

كأس العالم

المزيد

جديد مصراوي

أخبار

المزيد

إعلان

بينهما صديقه وأحد أقاربه.. القبض على متهمين جدد في قضية صبري نخنوخ
إعلام عبري: نتنياهو أبلغ وزراء حكومته بـ"تصعيد مرتقب" متعدد الجولات ضد إيران
انهيار إمبراطورية نخنوخ.. القبض على يحيى الصعيدي وترحيله إلى النيابة
من رولز رويس إلى فيراري.. 5 سيارات فارهة في أسطول صبري نخنوخ تشعل الجدل