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ترامب: حذّرت نتنياهو من أن الحرب الشاملة مع إيران ستجعله "وحيدًا"

كتب : مصطفى الشاعر

08:47 م 08/06/2026

ترامب ونتنياهو

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قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، في تصريحات للقناة "12 العبرية"، إنه حذّر رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، من أن تحويل التصعيد إلى حرب شاملة سيجعله "وحيدا" في مواجهة إيران، على حد تعبيره.

وأضاف ترامب، للقناة العبرية، اليوم الإثنين، أن أي انزلاق نحو حرب مفتوحة قد يضع إسرائيل في مواجهة منفردة مع تداعيات إقليمية أوسع، مشيرا إلى ضرورة ضبط مسار التصعيد وعدم توسيعه.

ترامب: طلبت من نتنياهو عدم الرد على الهجمات
أوضح الرئيس الأمريكي، أنه طلب من نتنياهو خلال اتصال جرى ليل أمس عدم الرد على الهجمات الإيرانية، في محاولة لاحتواء التوتر ومنع تفاقم المواجهة.

وتأتي تصريحات دونالد ترامب، في ظل تصاعد التوتر بين إسرائيل وإيران وتبادل الهجمات خلال الفترة الأخيرة، وسط تحذيرات دولية من اتساع رقعة الصراع في المنطقة.

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