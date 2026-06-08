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الرئيس الإيراني: إيران لم تتخلى عن طاولة المفاوضات

كتب : وكالات

03:19 م 08/06/2026

الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان

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أكد الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان أن بلاده لا تزال متمسكة بمسار التفاوض مع الولايات المتحدة، رغم التطورات الميدانية الأخيرة وتبادل الضربات بين إيران وإسرائيل.

وقال بزشكيان، في منشور عبر منصة إكس، إن الجمهورية الإسلامية لم تتخل عن المفاوضات مع واشنطن، مشددًا على أن طهران ما زالت حاضرة على طاولة الحوار ولم تنسحب من المسار الدبلوماسي.

وأضاف الرئيس الإيراني أن بلاده لم تغادر الميدان أيضًا، مؤكدًا استمرارها في الدفاع عن مصالحها بالتوازي مع الجهود السياسية.

وأشار إلى أن الدبلوماسية والدفاع يمثلان جناحي القوة الوطنية، موضحًا أن إيران ماضية في المسارين معًا، وأنها لم تتخلَّ لا عن الميدان ولا عن المفاوضات.

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