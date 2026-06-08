أفادت نقابة البحارة الهنود بأن ناقلة النفط "ماريفيكس"، الخاضعة لعقوبات أمريكية، تعرضت لهجوم قبالة سواحل عُمان، ما أدى إلى وضع طارئ يواجهه 24 بحارًا هنديًا كانوا على متن السفينة.

وبحسب النقابة، أرسل طاقم السفينة نداء استغاثة أشار إلى اندلاع حريق على متن الناقلة، مع تحذيرات من احتمال غرقها.

ووفق نص رسالة الاستغاثة، أفاد أفراد الطاقم بأن غرفة المحركات تعرضت لإصابة بصاروخ، ما تسبب في اندلاع النيران داخل السفينة، كما أشار النداء إلى احتراق أحد قوارب النجاة.

وأكدت الرسالة أن جميع أفراد الطاقم البالغ عددهم 24 شخصًا يحملون الجنسية الهندية، مطالبين بتقديم المساعدة العاجلة.

السفينة مدرجة على قوائم العقوبات

وتخضع ناقلة "ماريفيكس" لعقوبات فرضتها وزارة الخزانة الأمريكية في ديسمبر الماضي ضمن إجراءات مرتبطة بإيران.

وترفع السفينة علم بالاو، فيما تندرج الشركة المالكة المسجلة لها، "أريهانت شيبينغ"، ضمن قائمة الأشخاص والسفن الخاضعة للحظر الأمريكي بسبب أنشطة مرتبطة بإيران.

وأظهرت صور متداولة على مواقع التواصل الاجتماعي، جرى التحقق منها، تصاعد دخان كثيف من غرفة المحركات في الناقلة.

وفي الوقت نفسه، تم التواصل مع القيادة المركزية الأمريكية للحصول على تعليق بشأن ما ورد في نداء الاستغاثة حول ملابسات الهجوم.