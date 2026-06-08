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قرار مفاجئ.. إيران تعلن وقف القصف وحديث عن تعهد إسرائيلي أمريكي

كتب : وكالات

02:22 م 08/06/2026 تعديل في 03:41 م

المتحدث باسم مقر خاتم الأنبياء التابع للحرس الثوري

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أعلن مقر خاتم الأنبياء وقف عملياته العسكرية، مؤكدًا أن هذا القرار لا يعني التراجع عن الرد على أي تطورات ميدانية جديدة.

تحذير إيراني من تصعيد محتمل

وأوضح المقر أن استمرار الاعتداءات، ولا سيما في جنوب لبنان، سيقابل برد أكثر قوة، مشددًا على أن أي تصعيد إضافي سيؤدي إلى رد فعل أشد من السابق.

وفي سياق متصل، ذكرت صحيفة يسرائيل هيوم، نقلًا عن مصادر، أن إسرائيل والولايات المتحدة أوصلتا رسالة إلى إيران مفادها أنه لن تُنفذ هجمات إضافية إذا امتنعت طهران عن إطلاق النار مجددًا.

وبحسب المصادر، فإن مضمون الرسالة ركز على تجنب المزيد من التصعيد، وربط وقف الهجمات بعدم استئناف إيران لأي عمليات إطلاق نار جديدة.

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