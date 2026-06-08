رغم انتهاء العمليات العسكرية.. إيران تلغي جميع الرحلات الجوية

أعلنت شركة المطارات والملاحة الجوية الإيرانية إلغاء جميع الرحلات الجوية في مطارات البلاد حتى إشعار آخر، وذلك عقب صدور إخطار رسمي من منظمة الطيران المدني يقضي بإغلاق المجال الجوي في غرب البلاد.

ونقلت وكالة تسنيم، أن القرار يشمل جميع المطارات الإيرانية، مؤكدة أن الرحلات لن تُنفذ إلى حين صدور إشعارات جديدة بشأن حركة الطيران.

لغو تمام پروازهای کشور تا اطلاع ثانوی



شرکت فرودگاه‌ها و ناوبری هوایی ایران:‌ در پی صدور اطلاعیه رسمی هوانوردی (NOTAM) توسط سازمان هواپیمایی کشوری مبنی بر بسته‌شدن فضای پروازی غرب کشور، تمامی پروازهای فرودگاه‌های سراسر کشور تا اطلاع ثانوی لغو شده و انجام نخواهد شد — اخبار فوری جنگ (@WarNewsIr) June 8, 2026

ورغم إعلان مقر خاتم الأنبياء وقف عملياته العسكرية، أبقت السلطات الإيرانية على الإجراءات الاحترازية المتعلقة بحركة الطيران، في ظل استمرار التوترات والمخاوف من تجدد التصعيد.

وفي سياق متصل، دعا الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، عبر منشور على منصة "تروث سوشيال"، إسرائيل وإيران إلى الموافقة على وقف إطلاق النار والتوقف الفوري عن إطلاق النار، محذرًا من تداعيات استمرار التصعيد على استقرار المنطقة.

وعقب دعوة ترامب، أعلن مقر خاتم الأنبياء وقف عملياته العسكرية، مؤكدًا أن القرار لا يعني التراجع عن الرد على أي تطورات ميدانية جديدة.

وشدد المقر على أن استمرار الاعتداءات، ولا سيما في جنوب لبنان، سيُقابل برد أكثر قوة، محذرًا من أن أي تصعيد إضافي سيؤدي إلى رد أشد من السابق.

وفي المقابل، أفادت صحيفة يسرائيل هيوم، نقلًا عن مصادر، بأن إسرائيل والولايات المتحدة أوصلتا رسالة إلى إيران مفادها أنه لن تُنفذ هجمات إضافية إذا امتنعت طهران عن إطلاق النار مجددًا.

وأضافت المصادر أن الرسالة ركزت على تجنب المزيد من التصعيد، وربطت وقف الهجمات بعدم استئناف إيران لأي عمليات إطلاق نار جديدة.

كما أعلن مسؤول إسرائيلي وقف الضربات على إيران، مؤكدًا أن جولة التصعيد الأخيرة بين الجانبين انتهت.

وفي السياق نفسه، نقلت صحيفة نيويورك تايمز عن مسؤولين عسكريين إسرائيليين أن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو أصدر تعليمات للجيش بوقف الاستعدادات الخاصة بشن هجوم جديد على إيران.

العمليات لا تشمل لبنان

ورغم الإعلان عن وقف الضربات على إيران، أكدت هيئة البث الإسرائيلية نقلًا عن مسؤول إسرائيلي أن الجيش سيوقف إطلاق النار في الساحة الإيرانية فقط، بينما لن يشمل ذلك جنوب لبنان.

كما أفادت القناة 12 الإسرائيلية، نقلًا عن مسؤول، بأن العمليات والهجمات على جنوب لبنان ستتواصل خلال الفترة المقبلة.

ونقلت الإذاعة الإسرائيلية الرسمية عن مسؤول كبير قوله إن استمرار حزب الله في قصف البلدات الإسرائيلية سيقابله استمرار الجيش الإسرائيلي في استهداف مواقع وأهداف داخل مختلف المناطق اللبنانية.

وتأتي هذه التصريحات بالتزامن مع إعلان إسرائيل انتهاء جولة التصعيد مع إيران، مع الإبقاء على عملياتها العسكرية في لبنان وربط أي خطوات لاحقة بمستوى التوتر على الجبهة الشمالية.



