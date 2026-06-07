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مسؤول إيراني: نحصّل قرابة مليوني دولار من كل سفينة تعبر مضيق هرمز

كتب : محمود الطوخي

07:15 م 07/06/2026

محسن زنجنه عضو لجنة البرامج والميزانية في مجلس الش

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أعلن محسن زنجنه عضو لجنة البرامج والميزانية في مجلس الشورى الإيراني، أن السلطات تحصل حاليا رسوما تتراوح بين 1.5 و2 مليون دولار من كل سفينة تعبر مضيق هرمز.

يمثل هذا الإجراء تحولا في إدارة الممر المائي الذي يقع في قلب التهديدات المتبادلة المرتبطة بحرب إيران وتأثيرها المباشر على أمن التجارة العالمية.

رسوم السفن وتوقعات حرب إيران

ووفقا لوكالة "فارس"، فإنه على الرغم من تنفيذ خطة تحصيل رسوم الخدمات من السفن العابرة لمضيق هرمز لا يزال الخبراء متباينين في آرائهم حول الرقابة الذكية على المضيق.

وتأتي هذه الخطوات التنظيمية لتعزيز الرقابة الإيرانية في ظل سيناريوهات المواجهة المحتملة ضمن سياق حرب إيران.

أوضح محسن زنجنه عضو لجنة التخطيط والميزانية في البرلمان أن متوسط العائدات الحالية من كل سفينة تعبر مضيق هرمز يتراوح بين 1.54 مليون و2 مليون دولار أمريكي.

وتعد هذه الموارد المالية جزءا من استراتيجية أوسع للتعامل مع الضغوط المختلفة الناتجة عن الصراع المستمر بين إيران وأمريكا.

خطة الإدارة وتوترات إيران وأمريكا

أعلن علي نيكزاد، نائب رئيس البرلمان في وقت سابق عن وضع خطة إدارة لمضيق هرمز تتألف من 12 بندا خلال زيارة قام بها أعضاء لجنة الهندسة المدنية إلى بندر عباس وزيارة أخرى للمضيق في مايو من العام الحالي.

تهدف الخطة إلى إرساء قواعد جديدة للملاحة تتماشى مع المصالح القومية في ظل حالة الاستنفار التي تفرضها علاقة إيران وأمريكا المتأزمة.

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