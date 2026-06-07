قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إنه منفتح على إرسال القوات الأمريكية للاستيلاء على المخزون النووي الإيراني إذا لم يتم الوصول إلى اتفاق مع طهران، معربا عن أمله في أن يتم ذلك في إطار اتفاق مع إيران.

وأضاف ترامب خلال مقابلة مع برنامج "ميت ذا برس" على شبكة "إن بي سي نيوز" الأمريكية، اليوم الأحد، أن مخزون اليورانيوم عالي التخصيب، الذي وصفه بأنه "غبار نووي"، يمثل محور الحرب الأمريكية مع إيران، مشيراً إلى أنه في حال التوصل إلى اتفاق، فإن البلدين سيقومان بتدمير المخزون معا.

وتابع ترامب: "إذا أبرمنا صفقة الآن ونحن على علاقة ودية، فسنذهب جميعا معا. ستكون معداتنا. سنخرجها وندمرها، سواء كان ذلك في الموقع أو نقلناها إلى موقع آخر".

وهدد ترامب إيران بأنه إذا لم يتم التوصل إلى اتفاق، فسوف يقضي على إيران "عسكرياً بقسوة شديدة" قبل دخول البلاد مع القوات الأمريكية.

وأكد ترامب "أنه سينتظر حتى يكون هناك "أمان في كلا الاتجاهين" عند استعادة المخزون، مضيفا: "سنذهب معهم أو بدونهم لكن لن نسمح لأحد بإطلاق النار علينا، حسنا".