رد رئيس البرلمان الإيراني محمد باقر قاليباف، على القصف الإسرائيلي على الضاحية الجنوبية لبيروت وكذلك تصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، مؤكدًا أن أمريكا أصبحت لا تفهم إلا لغة القوة.

قال قاليباف، في منشور عبر منصة "أكس"، اليوم الأحد، أن الولايات المتحدة وإسرائيل أثبتوا من خلال الحصار البحري وانتهاك الاتفاقات بلبنان بأنهم لا يفهمون إلا لغة القوة.

وأكد رئيس البرلمان الإيراني، أن أمريكا وإسرائيل لا يلتزمون بوقف إطلاق النار ولا يؤمنون بالحوار.

وأضاف قاليباف: "أن أيدي قواتنا المسلحة كما كانت دائما طليقة في اتخاذ ما تراه مناسبا".

وتابع "إن الحصار البحري المفروض على الشعب الإيراني والضوء الأخضر الذي منحته أمريكا اليوم للكيان الصهيوني، يحول قواعد وممتلكات أمريكا والكيان في المنطقة إلى أهداف مشروعة"