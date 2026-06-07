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عيار21 يسجل 6480 جنيها.. سعر الذهب اليوم في مصر بحلول التعاملات المسائية

كتب : ميريت نادي

08:58 م 07/06/2026

سعر الذهب

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استقر سعر الذهب اليوم في مصر، بحلول التعاملات المسائية الأحد 7-6-2026، مقارنة بمستواه بمنتصف التعاملات، وفق ما قاله نادي نجيب سكرتير عام شعبة الذهب سابقًا لـ"مصراوي".

سعر الذهب اللحظي

استقر سعر الذهب عيار 14 إلى 4320 جنيهًا للجرام.

وبلغ سعر الذهب عيار 18 إلى 5555 جنيهًا للجرام.

وسجل سعر الذهب عيار 21 إلى 6480 جنيهًا للجرام.

واستقر سعر الذهب عيار 24 إلى 7405 جنيهات للجرام.

سعر الجنيه الذهب

وسجل سعر الجنيه الذهب إلى 51840 جنيهًا وقد يختلف السعر من تاجر لآخر، ويساوي هذا السعر قيمة الذهب في الجنيه.

سعر سبيكة الذهب

سعر سبيكة الذهب 10 جرام سجل نحو 74050 جنيه.

سعر الأونصة (الأوقية) تحتوي على 31.1 جرام سجل نحو 230295 جنيهًا.

سعر سبيكة الذهب 50 جرام سجل نحو 370250 جنيه.

وقد يختلف السعر من تاجر لآخر، ويساوي هذا السعر قيمة الذهب في السبيكة، ويحدد سعر السبيكة بناء على سعر جرام عيار 24.

سعر الذهب عالميًا

اليوم عطلة رسمية ببورصات المعادن العالمية.

وانخفض سعر الذهب عالميًا بنسبة 3.27% إلى نحو 4328 دولارًا للأونصة، (وتعادل الأوقية نحو 31.1 جرام من عيار ذهب 24)، وفقا لآخر تحديث لبيانات وكالة بلومبرج.

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