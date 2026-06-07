قال الدكتور شريف عبدالفتاح، نائب رئيس الكلية الملكية لأمراض النساء والتوليد بإنجلترا، إن نظام القبالة يعد أحد النظم الصحية المعمول بها في بريطانيا والعديد من دول العالم، مشيرًا إلى أنه مطبق كذلك في عدد كبير من الدول الأفريقية والآسيوية باعتباره جزءًا أساسيًا من منظومة رعاية الأمومة.

إطلاق البرنامج الوطني للقبالة في مصر

أوضح "عبدالفتاح"، خلال فعاليات إطلاق البرنامج الوطني للقبالة في مصر، بحضور الدكتور خالد عبدالغفار وزير الصحة والسكان، وعدد من المسؤولين وممثلي الجهات الأممية، أن دور القابلة لا يقتصر على إجراء الولادة فقط، وإنما يمتد ليشمل تقديم الرعاية الصحية المتكاملة للسيدة الحامل منذ بداية الحمل وحتى ما بعد الولادة.

وأضاف أن القابلة ترافق المرأة طوال رحلة الحمل، حيث يُفترض أن تبدأ المتابعة معها منذ المراحل الأولى للحمل، من خلال إجراء الفحوصات والتحاليل الأولية اللازمة، إلى جانب التنسيق مع المستشفيات لإجراء الموجات فوق الصوتية والفحوصات المتخصصة.

وأشار إلى أن القابلة داخل العيادات تتولى الحصول على التاريخ المرضي للحامل وتقييم عوامل الخطورة المحتملة، بما يسهم في الاكتشاف المبكر لأي مشكلات صحية قد تؤثر على الأم أو الجنين.

ولفت إلى أن "متابعة الحمل تستمر مع القابلة طالما لم تظهر مؤشرات أو عوامل خطورة تستدعي تدخلاً طبيًا متخصصًا، كما أن منظومة القبالة تضم أيضًا نوعًا آخر من القابلات العاملات داخل المستشفيات، واللاتي يقمن بأدوار مكملة ضمن فرق الرعاية الصحية للأم والطفل".

وأكد "عبدالفتاح"، أن تطبيق نظام القبالة يمثل أحد المكونات المهمة لتعزيز خدمات صحة الأم والطفل، وتحسين جودة الرعاية المقدمة للنساء خلال مراحل الحمل والولادة وما بعدها.