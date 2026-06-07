نشرت جروبات الغش الإلكتروني على تطبيق تليجرام صورًا زعمت أنها تخص امتحان الجبر الذي يؤديه طلاب الشهادة الإعدادية بمحافظتي الدقهلية وقنا، إلى جانب صور منسوبة لامتحان العلوم بسوهاج وامتحان الدراسات الاجتماعية بالقاهرة.

وجاء تداول الصور بعد مرور الوقت داخل اللجان بحوالي نصف ساعه، وسط متابعة مستمرة من غرف العمليات بالمديريات والإدارات التعليمية لرصد أي محاولات غش أو تداول غير قانوني لأسئلة الامتحانات.

من جانبها، بدأت غرف العمليات بالمديريات التعليمية فحص الصور المتداولة للتأكد من مدى صحتها ومطابقتها لأوراق الأسئلة الأصلية، مع تتبع مصدر النشر وتحديد هوية مصورها أو المتسبب في تداولها، تمهيدًا لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حال ثبوت الواقعة.