استبعد محسن رضائي، كبير المستشارين العسكريين للمرشد الأعلى الإيراني مجتبى خامنئي، إمكانية عقد لقاء بين الرئيس الأمريكي دونالد ترامب والمرشد الإيراني، وذلك في تصريحات أدلى بها خلال مقابلة حصرية مع شبكة (سي إن إن) من العاصمة طهران.

الأصول المجمدة شرط أساسي للاتفاق

وأكد المسؤول الإيراني أن أي اتفاق محتمل بين طهران وواشنطن يبقى مرتبطاً بموافقة الإدارة الأمريكية على الإفراج عن 24 مليار دولار من الأصول الإيرانية المجمدة، معتبراً أن هذا الملف يمثل أحد العناصر الأساسية في مسار التفاهمات الجارية بين الجانبين.

تصريحات ترامب تثير الجدل

وجاءت تصريحات رضائي بعد حديث أدلى به الرئيس الأمريكي لصحيفة "نيويورك بوست"، قال فيه إن هناك من يؤكد أن المرشد الإيراني يمنح موافقته على المحادثات الجارية مع الولايات المتحدة، مشيراً إلى احتمال عقد لقاء معه في مرحلة لاحقة.