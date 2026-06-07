يمكن الحصول على كميات كافية من المغنيسيوم دون الحاجة إلى اللجوء للمكملات الغذائية أو الأطعمة المكلفة.

فاتباع نظام غذائي متنوع ومتوازن يوفر مصادر طبيعية غنية بالمغنيسيوم، مثل الخضروات الورقية، المكسرات، البذور، والحبوب الكاملة، مما يسهم في تلبية الاحتياجات اليومية للجسم ودعم الوظائف الحيوية المختلفة، بما في ذلك صحة العظام والعضلات والجهاز العصبي.

المغنيسيوم: معدن أساسي لدعم الصحة العامة

يعد المغنيسيوم من المعادن الأساسية لصحة الإنسان، حيث يشارك في أكثر من 300 تفاعل حيوي داخل الجسم.

ويسهم هذا المعدن في تحويل الغذاء إلى طاقة، ودعم وظائف الخلايا والأعضاء والدماغ، والحفاظ على صحة العضلات والعظام.

كما يؤدي المغنيسيوم دورا مهما في استقرار الحالة المزاجية وتعزيز الاستفادة من فيتامين D، مما يجعله عنصرا حيويا لضمان الأداء السليم للجسم والوقاية من العديد من الاضطرابات الصحية.

كما أن الحفاظ على مستويات مناسبة من المغنيسيوم يسهم في تحسين جودة النوم والتخفيف من أعراض القلق والاكتئاب الخفيف، كما يرتبط بدعم صحة القلب والأوعية الدموية، وفقا لصحيفة "ميرور" البريطانية.

بالإضافة إلى ذلك، فإن الأشخاص الذين يتناولون كميات أكبر من المغنيسيوم تقل لديهم احتمالات الإصابة بارتفاع ضغط الدم مقارنة بغيرهم.

"باشن فروت".. فاكهة غنية بالعناصر المفيدة

تعد فاكهة "باشن فروت" من بين الفواكه الغنية بالمغنيسيوم، وقد حظيت باهتمام الباحثين نظرا لمحتواها العالي من المركبات النباتية المفيدة.

كما تسهم هذه المركبات في دعم الصحة العامة بطرق متعددة، بما في ذلك تعزيز وظيفة الجهاز العصبي، والمساعدة في تنظيم ضغط الدم، وتحسين صحة القلب، فضلًا عن تعزيز الفوائد الغذائية للمغنيسيوم الذي تحتويه الفاكهة.

كشفت إحدى الدراسات عن احتواء فاكهة "باشن فروت"على أكثر من 110 مركبات كيميائية نباتية، تتميز بخصائصها المضادة للأكسدة.

وهذه المركبات قد تسهم في دعم الصحة العامة من خلال المساعدة على خفض ضغط الدم، وتنظيم مستويات الدهون في الدم، وتحسين التحكم في مستويات السكر. ويعزز هذا التنوع من المركبات الحيوية القيمة الغذائية للفاكهة ويجعلها خيارًا غذائيًا واعدًا ضمن الأنظمة الغذائية الصحية والمتوازنة.

وهذه الفاكهة قد تساعد في الوقاية من بعض الأمراض المزمنة، كما يمكن تناول لبّها طازجا أو إضافته إلى الزبادي والعصائر والمشروبات المختلفة.

مصادر أخرى للمغنيسيوم

الخضراوات الورقية الخضراء مثل السبانخ.

المكسرات والبذور، بما في ذلك اللوز والكاجو وبذور الشيا واليقطين.

البقوليات مثل الفاصوليا السوداء وفول الصويا.

الفواكه مثل الأفوكادو والموز والبابايا والكيوي والتين.

الحبوب الكاملة.

الشوكولاتة الداكنة.

ويفضل العديد من خبراء التغذية الاعتماد على الطعام كمصدر رئيس للعناصر الغذائية بدلا من المكملات، ما لم تكن هناك حاجة طبية لذلك.

كيف تحصل على احتياجاتك اليومية؟

يمكن الحصول على المغنيسيوم من خلال اتباع نظام غذائي متوازن يشمل خمس حصص يومية من الفواكه والخضراوات، وثلاث حصص على الأقل من الحبوب الكاملة، وحفنة من المكسرات أو البذور يوميا، إضافة إلى تناول البقوليات بانتظام.

ويمنح هذا النمط الغذائي الجسم فوائد إضافية تتجاوز المغنيسيوم، من بينها الحصول على الألياف والفيتامينات والمعادن الضرورية للحفاظ على الصحة العامة.

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