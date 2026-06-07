إعلان

رويترز: واشنطن تدرس استخدام أصول إيرانية لتعويض دول الخليج عن أضرار الهجمات

كتب : محمد جعفر

10:05 ص 07/06/2026

الولايات المتحدة الأمريكية

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

كشف مصدر مطلع لوكالة "رويترز" أن الولايات المتحدة تدرس إمكانية إعادة توجيه أصول إيرانية إلى دول الخليج بهدف استخدامها في أعمال إعادة البناء وإصلاح الأضرار التي قد تتسبب بها إيران مستقبلاً، وذلك في أعقاب الهجمات التي استهدفت الكويت والبحرين.

تقييم حجم الأضرار في دول الخليج

وبحسب المصدر، أصدر وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت توجيهات لفريق مختص بإجراء تقييم شامل للأضرار التي لحقت بدول الخليج نتيجة الهجمات الإيرانية الأخيرة، تمهيداً لدراسة آليات التعويض المحتملة.

وأشار المصدر إلى أن الإدارة الأمريكية لا تقتصر في دراستها على الأضرار المستقبلية فقط، بل تنظر كذلك في إمكانية استخدام الأصول الإيرانية للمساهمة في إصلاح الأضرار التي تسببت بها إيران بالفعل في دول الخليج خلال الفترة الماضية.

تفاصيل الأصول ما زالت غير معلنة

ولم يوضح المصدر طبيعة الأصول الإيرانية التي تخضع للدراسة داخل وزارة الخزانة الأمريكية، كما لم يكشف عن حجمها أو الآليات القانونية التي يمكن أن تُستخدم في حال اتخاذ قرار بالمضي في هذا التوجه.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

البحرين سكوت بيسنت الكويت دول الخليج الولايات المتحدة الأصول الإيرانية

فيديو قد يعجبك

أحدث الموضوعات

"كنت خايفة يطردني من البيت".. حكاية أب اعتدى على ابنته أمام والدتها في
حوادث وقضايا

"كنت خايفة يطردني من البيت".. حكاية أب اعتدى على ابنته أمام والدتها في
لقطة لم تذاع.. مشجع يقتحم مباراة مصر والبرازيل وتم القبض عليه
رياضة محلية

لقطة لم تذاع.. مشجع يقتحم مباراة مصر والبرازيل وتم القبض عليه
بعد تصوير بوكليت الجبر.. إحالة ملاحظ و5 مسؤولين للتحقيق
مدارس

بعد تصوير بوكليت الجبر.. إحالة ملاحظ و5 مسؤولين للتحقيق
لتفادي انقطاع الكهرباء.. ماذا تفعل إذا نفد رصيد العداد أثناء السفر؟
أخبار مصر

لتفادي انقطاع الكهرباء.. ماذا تفعل إذا نفد رصيد العداد أثناء السفر؟
قبل تطبيق الدعم النقدي.. 8 فئات مهددة بالاستبعاد من بطاقات التموين
أخبار مصر

قبل تطبيق الدعم النقدي.. 8 فئات مهددة بالاستبعاد من بطاقات التموين

إعلان

جديد مصراوي

أخبار

المزيد

إعلان

التحفظ على أموال صبري نخنوخ ومتهمي واقعة التجمع ومنعهم من السفر
طقس الـ5 أيام القادمة.. حرارة شديدة ورطوبة مرتفعة تسيطر على الأجواء