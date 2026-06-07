كشف مصدر مطلع لوكالة "رويترز" أن الولايات المتحدة تدرس إمكانية إعادة توجيه أصول إيرانية إلى دول الخليج بهدف استخدامها في أعمال إعادة البناء وإصلاح الأضرار التي قد تتسبب بها إيران مستقبلاً، وذلك في أعقاب الهجمات التي استهدفت الكويت والبحرين.

تقييم حجم الأضرار في دول الخليج

وبحسب المصدر، أصدر وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت توجيهات لفريق مختص بإجراء تقييم شامل للأضرار التي لحقت بدول الخليج نتيجة الهجمات الإيرانية الأخيرة، تمهيداً لدراسة آليات التعويض المحتملة.

وأشار المصدر إلى أن الإدارة الأمريكية لا تقتصر في دراستها على الأضرار المستقبلية فقط، بل تنظر كذلك في إمكانية استخدام الأصول الإيرانية للمساهمة في إصلاح الأضرار التي تسببت بها إيران بالفعل في دول الخليج خلال الفترة الماضية.

تفاصيل الأصول ما زالت غير معلنة

ولم يوضح المصدر طبيعة الأصول الإيرانية التي تخضع للدراسة داخل وزارة الخزانة الأمريكية، كما لم يكشف عن حجمها أو الآليات القانونية التي يمكن أن تُستخدم في حال اتخاذ قرار بالمضي في هذا التوجه.