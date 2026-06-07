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انتهاء امتحان الدراسات الاجتماعية للشهادة الإعدادية بالقاهرة

كتب : أحمد الجندي

11:21 ص 07/06/2026

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انتهى طلاب الشهادة الإعدادية بمحافظة القاهرة، من أداء امتحان مادة الدراسات الاجتماعية ضمن امتحانات الفصل الدراسي الثاني للعام الدراسي 2025/2026، داخل اللجان الامتحانية بمختلف الإدارات التعليمية على مستوى المحافظة.

وتابعت مديرية التربية والتعليم بالقاهرة سير الامتحانات من خلال غرف العمليات المركزية والفرعية، لمتابعة انتظام اللجان ورصد أي ملاحظات أو شكاوى والتعامل معها بشكل فوري.

وأكدت المديرية استمرار تنفيذ التعليمات المنظمة لأعمال الامتحانات، مع توفير الأجواء المناسبة للطلاب داخل اللجان، بما يضمن أداء الامتحانات في هدوء وانتظام وتحقيق مبدأ تكافؤ الفرص بين جميع الطلاب.

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الشهادة الإعدادية تعليم القاهرة الدراسات الاجتماعية

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