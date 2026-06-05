أفادت هيئة البث الإسرائيلية أن رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أكد خلال اجتماع المجلس الوزاري المصغر اليوم الجمعة، أن وقف إطلاق النار مع لبنان لم يكتمل بشكل نهائي. وأكد نتنياهو، أن إسرائيل تفضل المسار الدبلوماسي مع لبنان، مشيرًا إلى أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب شريك استراتيجي وينبغي إتاحة المجال للمفاوضات. وذكرت مصادر لهيئة البث الإسرائيلية، أن المؤسسة الأمنية الإسرائيلية لم تتلق حتى الآن تعليمات لبدء تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار في لبنان.

ومن جانبه، قال رئيس الأركان الإسرائيلي إيال زامير، إنه إذا كان بالإمكان التوصل إلى وقف إطلاق نار مع لبنان بشروط مقبولة، فالأفضل الآن وليس بعد شهر. وأضاف زامير، أن الخطوة التالية في لبنان تحددها القيادة السياسية، مؤكدًا الاستعداد لتوسيع العمليات. ووجه رئيس الأركان رسالة إلى رؤساء البلدات الشمالية، مؤكدًا أن المنطقة الحدودية وصولًا إلى نهر الليطاني ستكون خالية من حزب الله. وأشار إلى أن جيش الاحتلال الإسرائيلي عرض على المستوى السياسي خططا لتوسيع عملياته في لبنان.