الرئيس اللبناني: الحلول العسكرية لن تجلب السلام إلى شمال إسرائيل أبدًا

أكد الرئيس اللبناني جوزيف عون أن الحلول العسكرية لن تحقق الأمن للإسرائيليين المقيمين في شمال إسرائيل، داعياً إلى إنهاء النزاعات عبر التفاوض بدلاً من مواصلة المواجهة العسكرية.

الدبلوماسية بديلاً عن الحرب

وخلال مقابلة أجرتها معه كريستيان أمانبور على شبكة سي إن إن، تساءل عون عما إذا كان الإسرائيليون يريدون فعلاً الاستمرار في العيش وسط حرب دائمة، مشدداً على أن حالة العداء القائمة بين لبنان وإسرائيل يجب أن تنتهي بشكل نهائي.

وأشار إلى أن لبنان وإسرائيل يعيشان حالة حرب من الناحية الرسمية منذ قيام إسرائيل عام 1948.

وتطرق عون إلى تطورات الصراع الأخير الذي اندلع بعدما أطلق حزب الله صواريخ باتجاه مدن إسرائيلية رداً على الهجوم الذي شنته الولايات المتحدة وإسرائيل على إيران، والذي أسفر عن مقتل المرشد الأعلى للجمهورية الإسلامية آية الله علي خامنئي وعدد من كبار القادة العسكريين.

وأضاف أن العملية العسكرية الإسرائيلية أدت خلال ثلاثة أشهر فقط إلى مقتل أكثر من 3500 شخص، وتشريد خُمس سكان لبنان، وإنشاء منطقة عازلة عبر السيطرة على مساحات واسعة من جنوب لبنان، فيما قُتل 28 جندياً إسرائيلياً.

وأكد الرئيس اللبناني أن بلاده مستعدة وراغبة وملتزمة بالسير في طريق التفاوض لإنهاء الحرب، محذراً من أن غياب هذا المسار سيحول دون تحقيق السلام والأمن والاستقرار.

لقاء محتمل مع نتنياهو

ولم يستبعد عون إمكانية عقد لقاء مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، في ما قد يكون أول اجتماع بين زعيمي البلدين، لكنه أوضح أن مثل هذا اللقاء لن يتم قبل التوصل إلى اتفاق ينهي الحرب.

كما قال خلال المقابلة إن نتنياهو وحزب الله يخوضان "حرباً عبثية" لن تقود إلى النتيجة المرجوة.

وختم بالتأكيد على أن الشعبين اللبناني والإسرائيلي يمتلكان فرصة كبيرة للعيش بأمن وسلام، مضيفاً أن الطرفين سئما الحرب المستمرة منذ عام 1948، وأن الخيار المطروح اليوم هو بين الحرب أو الدبلوماسية.