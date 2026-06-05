"ليست بلدكم": الرئيس اللبناني يوجه انتقادًا حادًا لإيران

وجّه الرئيس اللبناني جوزيف عون انتقادات حادة لإيران، متهماً إياها باستخدام لبنان كورقة تفاوض في صراعها مع الولايات المتحدة وإسرائيل، ومطالباً طهران بوقف التدخل في الشؤون اللبنانية، وذلك خلال مقابلة حصرية أجراها مع شبكة سي إن إن من القصر الرئاسي في بيروت.

انتقادات لإيران والحرس الثوري

وقال عون إن اللبنانيين سئموا الحرب الدائرة بين إسرائيل وحزب الله، في وقت يظل فيه اتفاق وقف إطلاق النار مع إسرائيل معلقاً على تطورات الميدان والتنفيذ.

وأضاف موجهاً حديثه إلى إيران: "أنتم لا تحاولون مساعدتنا"، مؤكداً أن الشعب اللبناني يدفع ثمن سياسات تخدم مصالح أخرى لا تتوافق مع مصالح لبنان.

كما وجّه انتقادات مباشرة إلى الحرس الثوري الإيراني، مشدداً على أن لبنان دولة مستقلة، وأن القرار فيه يجب أن يبقى للبنانيين.

رفض استخدام لبنان في المفاوضات

ورفض الرئيس اللبناني تصريحات صادرة عن الحرس الثوري الإيراني طالبت بانسحاب إسرائيل من لبنان ضمن اتفاق لوقف إطلاق النار بين الولايات المتحدة وإيران.

واعتبر أن لبنان يُستخدم كورقة مساومة في المفاوضات الجارية بين طهران وواشنطن، مؤكداً أن هذا الأمر غير مقبول.

وأشار عون إلى أن لبنان وإسرائيل توصلا الأربعاء إلى اتفاق لتنفيذ وقف إطلاق النار، موضحاً أن الاتفاق يرتبط بوقف كامل لإطلاق النار من جانب حزب الله وانسحاب جميع عناصره من جنوب لبنان.

وأضاف أن المفاوضات كانت صعبة قبل الوصول إلى اختراق مهم، معتبراً أن الاتفاق قد يفتح الباب أمام سلام عادل ودائم.

وفي المقابل، رفض حزب الله الاتفاق، معلناً أنه لا يتضمن أي ضمانات تكفل انسحاب إسرائيل من جنوب لبنان.