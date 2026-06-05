أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، عن رغبته في أن يبدأ بيل بولتي، القائم بأعمال مدير الاستخبارات الوطنية الجديد، عملية تقليص حجم المكتب عبر الاستغناء عن بعض الموظفين، مشيرا إلى إمكانية إلغاء هذا المكتب بالكامل مستقبلا لكونه غير ضروري ومضخما بشكل كبير.

وأوضح ترامب، في تصريحات لصحيفة "وال ستريت جورنال"، اليوم الجمعة، أن إدارة الاستخبارات الوطنية التي تشرف على 18 وكالة استخباراتية في البلاد، تضم العديد من الأفراد الذين لا ينبغي تواجدهم هناك، معربا عن تفضيله لاعتماد المديرين بالإنابة لما يمنحه ذلك من مرونة وسلطة أكبر لإحداث تغييرات جذرية وهيكلية قبل تعيين مدير دائم للمكتب.

في سياق متصل، أشار الرئيس الأمريكي إلى إمكانية قيام بولتي بفحص ما وصفه بـ"الانتخابات المزورة"، مؤكدا ثقته في قدراته وكفاءته لإدارة هذا الملف رغم افتقاره للخبرة السابقة في مجال الأمن القومي، في حين قوبل هذا التعيين بمعارضة في الكونجرس؛ حيث عرقل أعضاء بمجلس الشيوخ تمديد برنامج مراقبة رئيسي بسبب إشراف بولتي على الوكالات الاستخباراتية.