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الصور الأولى.. حفل زفاف ابنة شقيق الفنان عماد زيادة

كتب : مروان الطيب

09:08 م 05/06/2026 تعديل في 10:04 م
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    كواليس عقد قران ابنة شقيق عماد زيادة
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    حفل زفاف مايا ابنة شقيق الفنان عماد زيادة
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    الفنان عماد زيادة

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تصوير- هاني رجب:
يستعد الفنان عماد زيادة لحفل زفاف ابنة شقيقه مايا الذي يقام مساء اليوم الجمعة بأحد الفنادق الكبرى بحضور الأهل والأصدقاء ونجوم الفن والغناء.

عماد زيادة يحتفل بعقد قران ابنة شقيقه مايا

احتفل الفنان عماد زيادة بعقد قران ابنة شقيقه مايا مطلع شهر مايو الماضي، الذي أقيم وسط أجواء عائلية بحضور الأهل والأصدقاء إلى جانب عدد من نجوم الرياضة المصرية.
ظهر عماد زيادة والسعادة تغمره بعقد قران مايا، والتقط العديد من الصور التذكارية مع المدعويين، منهم الداعية مصطفى جسني، لاعب النادي الأهلي محمد هاني، مدير الكرة بالنادي الأهلي سيد عبد الحفيظ، ولاعب النادي الأهلي ومنتخب مصر السابق حسام غالي.

آخر مشاركات عماد زيادة في الدراما التلفزيونية

كانت آخر مشاركات الفنان عماد زيادة في الدراما التلفزيونية بمسلسل "نعمة الأفوكاتو" بطولة الفنانة مي عمر وعرض ضمن موسم دراما رمضان 2024.
تدور أحداث المسلسل في إطار درامي، تعمل المحامية الشابة الطموحة (نعمة) على مساندة زوجها الفاشل كي ينجح في حياته، لكن حياتها تنقلب رأسًا على عقب بعد اكتشافها خيانته لها، وتحاول الانتقام منه.

وشارك ببطولة المسلسل كل من أحمد زاهر، أروى جودة، كمال أبو رية، سلوى عثمان، سامي مغازوري، تأليف وإخراج محمد سامي.

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