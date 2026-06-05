" من فتاة إلى شاب".. نور هشام سليم ورحلته مع التحول الجنسي- القصة الكاملة

تصوير- هاني رجب:

يستعد الفنان عماد زيادة لحفل زفاف ابنة شقيقه مايا الذي يقام مساء اليوم الجمعة بأحد الفنادق الكبرى بحضور الأهل والأصدقاء ونجوم الفن والغناء.

عماد زيادة يحتفل بعقد قران ابنة شقيقه مايا

احتفل الفنان عماد زيادة بعقد قران ابنة شقيقه مايا مطلع شهر مايو الماضي، الذي أقيم وسط أجواء عائلية بحضور الأهل والأصدقاء إلى جانب عدد من نجوم الرياضة المصرية.

ظهر عماد زيادة والسعادة تغمره بعقد قران مايا، والتقط العديد من الصور التذكارية مع المدعويين، منهم الداعية مصطفى جسني، لاعب النادي الأهلي محمد هاني، مدير الكرة بالنادي الأهلي سيد عبد الحفيظ، ولاعب النادي الأهلي ومنتخب مصر السابق حسام غالي.

آخر مشاركات عماد زيادة في الدراما التلفزيونية

كانت آخر مشاركات الفنان عماد زيادة في الدراما التلفزيونية بمسلسل "نعمة الأفوكاتو" بطولة الفنانة مي عمر وعرض ضمن موسم دراما رمضان 2024.

تدور أحداث المسلسل في إطار درامي، تعمل المحامية الشابة الطموحة (نعمة) على مساندة زوجها الفاشل كي ينجح في حياته، لكن حياتها تنقلب رأسًا على عقب بعد اكتشافها خيانته لها، وتحاول الانتقام منه.

وشارك ببطولة المسلسل كل من أحمد زاهر، أروى جودة، كمال أبو رية، سلوى عثمان، سامي مغازوري، تأليف وإخراج محمد سامي.

اقرأ أيضا:

ستوديوهات "الحصن بيج تايم" بالسعودية.. الوجهة الجديدة لأضخم الأفلام العالمية والعربية- صور

فيديو.. أحمد سعد عن أغنيته "كوتي": "بحب الأغاني اللي بتبسط الناس"



