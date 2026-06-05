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رويترز: توبيخ ترامب لنتنياهو يضعف موقفه قبل الانتخابات

كتب : وكالات

01:56 م 05/06/2026

ترامب ونتنياهو

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كشفت وكالة رويترز أن المكالمة الهاتفية الحادة التي جرت هذا الأسبوع بين الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أثارت تداعيات سياسية داخل إسرائيل، في وقت يقترب فيه موعد الانتخابات المقررة خلال العام الجاري.

توتر غير مسبوق بين ترامب ونتنياهو

وبحسب الوكالة، دأب نتنياهو على تقديم نفسه للرأي العام الإسرائيلي باعتباره السياسي القادر على إدارة علاقة مميزة مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب والتعامل معه بصورة فريدة.

إلا أن مكالمة هاتفية عاصفة بين الجانبين قلبت هذا المشهد، بعدما وُصف نتنياهو خلالها من قبل ترامب بأنه "مجنون تمامًا"، وفق ما جرى تسريبه أولًا إلى وسائل الإعلام قبل أن يؤكد الرئيس الأمريكي ذلك لاحقًا.

ونقلت رويترز عن مسؤولين إسرائيليين، طلبوا عدم الكشف عن هوياتهم، أن هذه المكالمة تُعد من أكثر الاتصالات توترًا وحدّة بين الرجلين.

وقال أحد المسؤولين للوكالة إن تسريب تفاصيل المكالمة تسبب في إلحاق ضرر سياسي بنتنياهو في مرحلة حساسة تسبق الانتخابات.

وأضافت رويترز أن غضب ترامب خلال الاتصال جاء على خلفية التهديدات الإسرائيلية باستئناف الضربات الجوية على الضاحية الجنوبية لبيروت.

وفي المقابل، نقلت الوكالة عن مسؤول إسرائيلي كبير أن نتنياهو أبلغ ترامب بأن أي تجميد للخطط الإسرائيلية المتعلقة بقصف بيروت لن يكون قابلًا للتنفيذ ما لم يتوقف حزب الله عن مهاجمة شمال إسرائيل.

وأشار المسؤول نفسه إلى أن ترامب أبدى تفهمًا لهذا الموقف خلال المحادثة.

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