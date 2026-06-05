نفى مصدر مطلع مقرب من فريق التفاوض الإيراني ادعاء بعض وسائل الإعلام بأن طهران وافقت على نقل جزء من احتياطياتها من اليورانيوم المخصب إلى دولة ثالثة.

وأكد المصدر الإيراني، في تصريحات لوكالة أنباء "فارس" الإيرانية اليوم الجمعة، أن القضايا المتعلقة بالملف النووي ليست مدرجة على جدول أعمال المفاوضات في هذه المرحلة.

وأضاف المصدر الإيراني: "إن مسألة نقل احتياطيات اليورانيوم ليست على جدول أعمال المفاوضات الحالي، ويتعين على الجانب الأمريكي أولاً اتخاذ خطوات ملموسة وحاسمة والتوصل إلى اتفاقيات واضحة ونهائية بشأن بعض القضايا الجوهرية".

وشدد المصدر الإيراني على أن التقرير المنشور حول موافقة إيران على نقل جزء من احتياطياتها من اليورانيوم إلى دولة ثالثة "عارٍ عن الصحة".