إعلان

مصدر إيراني ينفي موافقة طهران على نقل اليورانيوم المخصب إلى دولة ثالثة

كتب : وكالات

09:18 م 05/06/2026

إيران تنفي نقل اليورانيوم

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

نفى مصدر مطلع مقرب من فريق التفاوض الإيراني ادعاء بعض وسائل الإعلام بأن طهران وافقت على نقل جزء من احتياطياتها من اليورانيوم المخصب إلى دولة ثالثة.

وأكد المصدر الإيراني، في تصريحات لوكالة أنباء "فارس" الإيرانية اليوم الجمعة، أن القضايا المتعلقة بالملف النووي ليست مدرجة على جدول أعمال المفاوضات في هذه المرحلة.
وأضاف المصدر الإيراني: "إن مسألة نقل احتياطيات اليورانيوم ليست على جدول أعمال المفاوضات الحالي، ويتعين على الجانب الأمريكي أولاً اتخاذ خطوات ملموسة وحاسمة والتوصل إلى اتفاقيات واضحة ونهائية بشأن بعض القضايا الجوهرية".
وشدد المصدر الإيراني على أن التقرير المنشور حول موافقة إيران على نقل جزء من احتياطياتها من اليورانيوم إلى دولة ثالثة "عارٍ عن الصحة".

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

إيران وأمريكا اليورانيوم المخصب مفاوضات إيران

فيديو قد يعجبك

أحدث الموضوعات

3 أشهر لحسم المصير.. تفاصيل اجتماع "الجيزة" غدًا بشأن سكان عقاري كفر طهرمس
أخبار مصر

3 أشهر لحسم المصير.. تفاصيل اجتماع "الجيزة" غدًا بشأن سكان عقاري كفر طهرمس
4 ظواهر فلكية ستزين سماء النصف الثاني من عام 2026
علاقات

4 ظواهر فلكية ستزين سماء النصف الثاني من عام 2026
30 يومًا مقابل الـ10 مليارات دولار.. ترامب في مأزق بسبب "بي بي سي"
شئون عربية و دولية

30 يومًا مقابل الـ10 مليارات دولار.. ترامب في مأزق بسبب "بي بي سي"

منذ وقفة عيد الأضحى.. انتشال 11 غريقًا من نهر النيل بالقناطر الخيرية (صور)
أخبار المحافظات

منذ وقفة عيد الأضحى.. انتشال 11 غريقًا من نهر النيل بالقناطر الخيرية (صور)
هبط 85 جنيها.. سعر الذهب اليوم في مصر ينخفض بحلول التعاملات المسائية
اقتصاد

هبط 85 جنيها.. سعر الذهب اليوم في مصر ينخفض بحلول التعاملات المسائية

إعلان

جديد مصراوي

أخبار

المزيد

إعلان

وزيرة التنمية تعنف رئيس مدينة رأس غارب لضعف المتابعة.. وتحيل مسؤولين للتحقيق
30 ساعة من النيران على متن "جيرالد آر فورد".. طاقم الحاملة يفند الرواية الأمريكية: ظننا أننا سنفقد السفينة
3 أشهر لحسم المصير.. تفاصيل اجتماع "الجيزة" غدًا بشأن سكان عقاري كفر طهرمس