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بري يوافق على انسحاب حزب الله جنوب الليطاني بالتوازي مع انسحاب الاحتلال

كتب : وكالات

02:05 م 05/06/2026

رئيسُ مجلس النواب اللبناني نبيه بري

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أعلن رئيس البرلمان اللبناني نبيه بري موافقته على انسحاب حزب الله من منطقة جنوب الليطاني، مشددًا على أن هذه الخطوة يجب أن تتزامن مع انسحاب إسرائيل من المناطق التي لا تزال تحتلها.

وأكد بري أن أي ترتيبات مقبلة يجب أن تقوم على وقف كامل لإطلاق النار من دون أي شروط أو استثناءات، وأن يشمل ذلك جميع المجالات البرية والبحرية والجوية، مع رفض أي عمليات تجريف أو هدم ترافق تنفيذ الاتفاق.

دعوة إلى وقف شامل لإطلاق النار

وأوضح رئيس البرلمان اللبناني أن وقف إطلاق النار المطلوب ينبغي أن يكون شاملًا وغير مشروط، معتبرًا أن أي صيغة لا تتضمن هذا المبدأ بشكل واضح لا تلبي المتطلبات الأساسية لإنهاء المواجهات.

وأضاف أن النص الخاص بإعلان وقف إطلاق النار جرى ربطه بما وصفه بـ"مناطق تجريبية"، من دون إشراك أي جهات فاعلة في هذه الترتيبات، وهو ما أثار ملاحظاته على مضمون الاتفاق المطروح.

ورأى بري أن الاتفاق بصيغته الحالية لا يعكس وقفًا واضحًا وغير مشروط لإطلاق النار، مشيرًا إلى أنه كان من الممكن النظر بإيجابية إلى بداية النص لو أنه نصّ منذ البداية على وقف شامل لإطلاق النار من دون قيد أو شرط، بدلًا من اعتماد ما وصفه باتفاق هجين.

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حزب الله لبنان إسرائيل

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