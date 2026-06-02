هاكان فيدان: تركيا تساعد في المفاوضات بين طهران وواشنطن

أكد وزير الخارجية التركي هاكان فيدان أن بلاده تشارك في دعم المفاوضات الجارية بين طهران وواشنطن، مشيراً إلى أن الجانبين يبذلان جهوداً وصفها بالصادقة من أجل تمديد الهدنة القائمة.

وقال فيدان، في تصريحات نقلتها وكالة بلومبيرغ، إن التطورات الميدانية في لبنان تثير مخاوف حقيقية، محذراً من أن التصعيد الإسرائيلي هناك يمثل خطراً كبيراً قد ينعكس سلباً على مسار المحادثات ويقوض فرص استمرارها.

وأضاف أن لديه قناعة بأن الولايات المتحدة وإيران تتعاملان بجدية مع الجهود الرامية إلى تثبيت وقف إطلاق النار وإعادة فتح مضيق هرمز، مؤكداً أن الطرفين يسعيان إلى تحقيق هذه الأهداف.

وفي المقابل، أوضح وزير الخارجية التركي أنه لا يملك اليقين نفسه بشأن توجهات إسرائيل، مشيراً إلى عدم تأكده من نياتها في ظل التطورات الراهنة.