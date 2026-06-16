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خاصl عانى من تعب بالصدر.. كواليس الساعات الأخيرة للفنان أسامة السيد يوسف

كتب : مصطفى حمزة

03:35 م 16/06/2026 تعديل في 03:38 م
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    الفنان الراحل اسامة السيد يوسف
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    الفنان السوري اسامة السيد يوسف اخر صورة له قبل وفاته

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كشف الفنان باسل فتال، تفاصيل الساعات الأخيرة في حياة الفنان والمخرج الراحل أسامة السيد يوسف، الذي رحل عن عالمنا فجر اليوم الثلاثاء، عن عمر يناهز 65 عامًا.

وتحدث باسل فتال، في تصريح خاص لـ"مصراوي"، عن تفاصيل آخر ساعات في حياة زميله الفنان السوري الراحل.

تفاصيل وفاة أسامة السيد يوسف

وقال الفنان السوري باسل فتال: "كنا نصور مشاهدنا في مسلسل (بيت الياسمين)، مساء أمس الإثنين، ومع بداية معاناة الصديق الراحل أسامة السيد يوسف من التعب في الصدر، نصحناه بإحضار طبيب، ولكنه تحامل على نفسه وتابع العمل".

وتابع بايل فتال: "بعد ذلك قمنا بنقله مباشرة إلى المستشفى، وخلال حوالي ساعة توفاه الله".

موعد ومكان جنازة أسامة السيد يوسف

وأعلنت نقابة الفنانين السوريين، عن تشييع جثمان الفنان الراحل من مستشفى الرعاية في منطقة جرمانا، على أن تُقام صلاة الجنازة في مسجد "لالا باشا" بشارع بغداد، عقب صلاة العصر اليوم الثلاثاء.

كما تقرر إقامة العزاء، يومي الأربعاء والخميس المقبلين، في صالة الإسعاف الخيري، بدءًا من الساعة السادسة وحتى الثامنة مساءً.

يذكر أن الفنان السوري أسامة السيد يوسف قد رحل عن عالمنا عن عمر ناهز 65 عامًا، وذلك بعد تصوير مشاهده في مسلسل الفانتازيا "بيت الياسمين"، والذي يشارك في بطولته مع نخبة من أبرز نجوم الدراما السورية، من بينهم: عبد المنعم عمايري، ونادين خوري، وعبير شمس الدين، وباسل فتال، والعمل من تأليف قاسم الويس، وإخراج عمار تميم.

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