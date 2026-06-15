أعادت إسرائيل التصعيد العسكري في لبنان بعد ساعات قليلة من الإعلان عن اتفاق بين إيران والولايات المتحدة، في تطور ميداني يضع الاتفاق الجديد أمام اختبار مباشر على الأرض، ويُثير تساؤلات حول مدى قدرته على فرض تهدئة فعلية في المنطقة.

غارة إسرائيلية جديدة على لبنان

وفي التفاصيل، أفادت الوكالة الوطنية للإعلام اللبنانية الرسمية، بأن سيارة تعرّضت للاستهداف في بلدة "كفر تبنيت" جنوب لبنان بعد ظهر اليوم الإثنين، في غارة إسرائيلية أسفرت عن استشهاد شخص واحد، وسط استمرار التوتر على الحدود الجنوبية.

أول ضربة بعد اتفاق واشنطن وطهران

تُعد هذه الضربة هي الأولى داخل الأراضي اللبنانية منذ التوصل إلى اتفاق بين الولايات المتحدة وإيران بوساطة باكستانية، يقضي بإنهاء الحصار الأمريكي على الموانئ الإيرانية وإعادة فتح مضيق هرمز، وفق ما نقلته تقارير إعلامية أمريكية.

اتفاق دولي يتضمن بنداً حول لبنان وتباين في المواقف

بحسب تقارير وسائل الإعلام الإيرانية، فإن إيران وباكستان أكدتا أن الاتفاق مع الولايات المتحدة يتضمن إنهاء الأعمال العدائية في لبنان، فيما سبق للرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن صرح بأن الاتفاق المرتقب "سيجلب السلام إلى المنطقة بما في ذلك لبنان".

في المقابل، شددت إسرائيل على موقفها "الرافض" للانسحاب من الأراضي اللبنانية، حيث قال وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس، إن بلاده تُعارض أي انسحاب لقوات الجيش من لبنان رغم الضغوط القائمة والمتوقعة، في إشارة إلى استمرار الخلاف حول أحد أبرز بنود التفاهمات الإقليمية.

وأنهى إعلان التوصل إلى اتفاق بين الولايات المتحدة وإيران أزمة متصاعدة شهدتها المنطقة خلال الأشهر الماضية، فاتحا الباب أمام مسار تفاوضي جديد يهدف إلى تثبيت التهدئة ومعالجة الملفات الخلافية، حيث جاء الإعلان عبر وساطة باكستانية قادها رئيس الوزراء شهباز شريف، قبل أن يؤكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب دعمه للاتفاق، فيما أعلنت طهران التوصل إلى مذكرة تفاهم تُمهّد لوقف الحرب والانتقال إلى مرحلة جديدة من المباحثات.