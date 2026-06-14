أعلنت الإدارة المركزية لمنطقة الوادي الجديد الأزهرية أسماء أوائل الشهادة الإعدادية الأزهرية للدور الأول من العام الدراسي 2025 / 2026، عبر لجنة النظام والمراقبة، وسط منافسة قوية بين طلاب المعاهد الأزهرية بالمحافظة.

3 طالبات في المركز الأول مكرر بالدرجة النهائية

كشفت القائمة عن حصول 3 طالبات على المركز الأول مكرر بعد تحقيق الدرجة النهائية بمجموع 510 درجات بنسبة 100%، وهن:

فاطمة أحمد زهري أحمد بمعهد بلاط الإعدادي فتيات، ومنة محمود يوسف سعيد محمد بمعهد موط الإعدادي فتيات، وفرح عادل يوسف محمد بمعهد المعصرة الإعدادي فتيات.

المركز الثاني والثالث



جاء الطالب محمد أسامة منصور حسن بمعهد بلاط الإعدادي بنين في المركز الثاني بمجموع 508.5 درجة بنسبة 99.71%، بينما حصلت الطالبة ملك أحمد مصطفى سعد بمعهد بلاط الإعدادي فتيات على المركز الثالث بمجموع 508 درجات.

مراكز متقدمة حتى الخامس مكرر

حصلت الطالبة أسماء جمال محمد سنوسي على المركز الرابع بمجموع 507.5 درجة، بينما جاء المركز الخامس مناصفة بين الطالبة رقية محمد علي سعد الله والطالب زياد حمادة حسين أحمد بمجموع 507 درجات.

اعتماد النتيجة وتهنئة الأوائل

اعتمد الشيخ شعبان مرعي عمر، رئيس الإدارة المركزية لمنطقة الوادي الجديد الأزهرية، النتيجة بحضور قيادات المنطقة، وقدم التهنئة للطلاب الأوائل، مؤكدًا استمرار دعم المتفوقين داخل المعاهد الأزهرية بالمحافظة.