أكد أمين المجلس الأعلى للأمن القومي في إيران، محمد باقر ذوالقدر، أن رد إيران على إسرائيل قادم، مشددًا على أن طهران لن تسمح بانتهاك خطوطها الحمراء.

وكتب ذوالقدر، في منشور على صفحته الشخصية اليوم الأحد، أن "وحدة الميادين خلقت سلسلة أمنية للدفاع عن المنطقة"، مضيفًا: "لبنان هو روحنا، ولن يسمح بانتهاك الخطوط الحمراء إلى إيران".

في وقت سابق من اليوم، شن جيش الاحتلال الإسرائيلي غارة جوية على الضاحية الجنوبية للعاصمة اللبنانية بيروت، أسفر عن 3 شهداء و15 مصابا ودمار هائل فى المنازل والمحال التجارية.

وفي السياق ذاته، أصدر رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس بيانًا مشتركًا أكدا فيه أن الجيش الإسرائيلي نفذ هجومًا استهدف مواقع تابعة لحزب الله في الضاحية الجنوبية لبيروت.

وأكد نتنياهو وكاتس في البيان أن إسرائيل لن تتسامح مع أي عمليات إطلاق نار تستهدف أراضيها، مشددين على أن الردود العسكرية ستستمر ضد التهديدات القادمة من حزب الله.