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مسؤول أمريكي: تنفيذ الاتفاق مع إيران مرتبط بالالتزام الكامل ببنوده

كتب : عبدالله محمود

06:15 م 12/06/2026

إيران وأمريكا

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نقلت وكالة رويترز عن مسؤول كبير في إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن الاتفاق المحتمل بين إيران وأمريكا "مشروط بالأداء".

وأكد المسؤول الأمريكي، أن من ضمن بنود الاتفاق تفكيك البرنامج النووي الإيراني وتدمير المواد النووية وإزالتها بالكامل.

وأوضح المسؤول الكبير في إدارة ترامب، أنه لن تصرف أي أموال إلى طهران قبل تنفيذ بنود الاتفاق المتفق عليها.

وأضاف المسؤول الأمريكي، أن الاتفاق مع إيران يقضي أيضا بفتح مضيق هرمز، إلى جانب عدم تمويل إيران لأي جماعات تصفها واشنطن بالإرهابية.

وأشار المسؤول الأمريكي، إلى أن التنفيذ الفعلي للاتفاق مرتبط بالالتزام الكامل ببنوده من جانب طهران.

وكان أتهم ترامب في منشور له على منصة تروث سوشيال، إيران بسوء النية بعد نشر وسائل الإعلام الإيرانية بنود الاتفاق الإيراني الأمريكي.

وقال ترامب إن تصريحات إيران المسربة بشأن اتفاق مع الولايات المتحدة لا تمثل ما تم ‌الاتفاق عليه.

وأضاف ترامب "ما قالوه، بما في ذلك تصريحهم المثير للشفقة عن وجود اتفاق، لا يمت للحقيقة بصلة. إنهم أناس لا شرف لهم في التعامل. لا وجود لشيء اسمه التعامل بحسن نية ⁠معهم. أمر عجيب!.. عليهم إحسان التصرف، وبسرعة!".

وفي وقت سابق، نشرت وكالة "مهر" الإيرانية، تفاصيل مسودة زعمت أنها مذكرة تفاهم بين طهران وواشنطن.

وبحسب الوكالة الإيرانية، فإن مذكرة التفاهم مكونة من 14 بندًا، تتناول ملفات الحرب والعقوبات والبرنامج النووي والأصول الإيرانية المجمدة.

ومن جانبها، أكدت وزارة الخارجية الإيرانية، أن النص المقترح للاتفاق المحتمل بين طهران وواشنطن لا يزال قيد المراجعة ولم يحصل بعد على الموافقة النهائية من الجهات المعنية.

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