قضت محكمة في كوريا الجنوبية، بسجن الرئيس السابق يون سوك يول لمدة 30 عاما، على خلفية اتهامات تتعلق بإصدار أوامر باستخدام طائرات مسيّرة عسكرية في عمليات توغل داخل أراضي كوريا الشمالية.

اتهامات تتعلق بمساعدة العدو وإساءة استخدام السلطة

أدانت محكمة منطقة سول المركزية، اليوم الجمعة، يون بتُهم تشمل "مساعدة العدو وإساءة استخدام السلطة"، مشيرة إلى أنه خطط للعملية منذ بدايتها بهدف تنفيذ التوغل في أكتوبر 2024، بما يرتبط بمحاولة تبرير إعلان الأحكام العرفية في البلاد، حسبما أفادت وكالة "رويترز".

خلفية سياسية وأزمة داخلية

يأتي هذا الحكم ضمن سلسلة من القرارات القضائية الصادرة بحق الرئيس المحافظ المخلوع، الذي كان يُشغل سابقا منصب المدعي العام، والذي أدى قراره بفرض الأحكام العرفية لفترة قصيرة إلى إدخال كوريا الجنوبية في واحدة من أعمق أزماتها السياسية منذ عقود.

نفي الاتهامات من جانب يون

نفى يون، ارتكاب أي مخالفات، مؤكدا عبر محاميه أنه لم يُصدر أي أوامر بتنفيذ العملية أو يوافق عليها لاحقا، مشيرا إلى أن ما حدث كان ردا على إطلاق كوريا الشمالية بالونات مُحمّلة بالنفايات عبر الحدود.

استمرار الملاحقات القضائية

كانت محكمة كورية جنوبية، قد أصدرت في فبراير الماضي، حكما سابقا بسجن يون مدى الحياة بعد إدانته في قضية تتعلق بـ"محاولة فرض الأحكام العرفية"، في تطور يعكس استمرار تداعيات الأزمة السياسية التي أعقبت عزله من منصبه، وصولا إلى إجراء انتخابات مبكرة فاز بها الرئيس الحالي لي جيه ميونج.