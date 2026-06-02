البنتاجون يكشف حقيقة إقالة النساء وذوي البشرة السمراء من صفوف البحرية الأمريكية

كتب : وكالات

11:45 ص 02/06/2026

ردت وزارة الحرب الأمريكية (البنتاجون) على تقارير تحدثت عن إقصاء ضابطات وضباط من ذوي البشرة السمراء من صفوف البحرية الأمريكية، مؤكدة أن معايير الجدارة والكفاءة والأداء هي الأساس الوحيد في قرارات التوظيف والترقية داخل المؤسسة العسكرية.

تأكيد على إنهاء اعتبارات العرق والجنس

وأوضح المكتب الإعلامي لـ البنتاجون، عبر منصة "إكس"، أن حقبة الترقيات المبنية على اعتبارات العرق أو الجنس قد انتهت، مشدداً على أن الهوية العرقية أو الجنسية لا تلعب أي دور في القرارات الوظيفية أو المهنية داخل القوات المسلحة الأمريكية.

وأكدت الوزارة أن الأشخاص الأكثر كفاءة هم من يحصلون على الوظائف ويستحقون الترقيات، مشيرة إلى أن الأداء المهني والقدرات العملية هما المحددان الرئيسيان للتقدم الوظيفي في مختلف الأفرع العسكرية.

تقارير عن إقالات وتجميد ترقيات ضباط البحرية

وجاء رد البنتاغون بعد تقارير أشارت إلى أن وزير الدفاع بيت هيجسيث أصدر أوامر بتجميد ترقية عدد من الضابطات وضباط من ذوي البشرة السوداء في البحرية الأمريكية، ما أثار جدلاً واسعاً داخل الأوساط السياسية والعسكرية.

ووفقاً للتقارير ذاتها، فإن أكثر من 60% من كبار الضباط الذين طالتهم قرارات الإقالة ينتمون إلى فئتي النساء والأمريكيين السود، وهو ما دفع منتقدين إلى التشكيك في طبيعة هذه الإجراءات والمطالبة بتوضيحات بشأن معايير اتخاذها.

