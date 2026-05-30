بحثت المحادثات العسكرية بين لبنان وإسرائيل وضع أطر عملية تهدف إلى تعزيز الأمن والاستقرار، وفقًا لما نقلته قناة القاهرة الإخبارية.

محادثات عسكرية لبنانية إسرائيلية تبحث أطرًا للأمن والاستقرار

وأكدت التقارير أن هذه المحادثات تُعد خطوة أساسية ضمن رؤية أمريكية تسعى إلى دعم مسار السلام في المنطقة، من خلال تقليل التوترات وفتح قنوات للتنسيق الأمني.

وأشارت إلى أن واشنطن تتطلع إلى استئناف المسار الأمني خلال الفترة القريبة المقبلة، بهدف مواصلة المباحثات بين الجانبين اللبناني والإسرائيلي واستكمال النقاشات المتعلقة بالترتيبات الأمنية.

وتأتي هذه التطورات في ظل تحركات دبلوماسية متسارعة تهدف إلى تعزيز الاستقرار في المنطقة ودفع مسارات التهدئة بين الأطراف المعنية.