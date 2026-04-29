قال رئيس البرلمان الإيراني محمد باقر قاليباف، إن العدو سعى لتحويل إيران إلى نموذج شبيه بفنزويلا وفشل في تحقيق هدفه.

وأضاف قاليباف، في تصريحات إعلامية اليوم الأربعاء، أن العدو حاول تفعيل الانفصاليين غربي إيران لكنه فشل بفضل جهود القوات العسكرية والأمنية.

وأكد قاليباف أن العدو سعى في بداية الحرب لإسقاط النظام الإيراني خلال 3 أيام، عبر اغتيال قائد الثورة والقادة العسكريين، لكنه فشل.

وأوضح رئيس البرلمان الإيراني، "أن العدو يسعى لممارسة الضغط الاقتصادي وإثارة الانقسام الداخلي لإضعافنا من الداخل أو حتى إسقاطنا".

وأشار قاليباف إلى أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يتحدث بوضوح عن الحصار البحري لإجبار إيران على الاستسلام عبر الضغط الاقتصادي والانقسام الداخلي، مشدد على أن الحل لمواجهة المؤامرة هو فقط الحفاظ على الوحدة الداخلية.

وتابع قاليباف: "أهمية وحدتنا تزداد مع المخطط الجديد للعدو وكل خطوة تثير الانقسام تصب تماما في مصلحة الأعداء"، مؤكدًا أن جميع المسؤولين في إيران ملتزمون بأوامر المرشد الإيراني مجتبى خامنئي.

وذكر قاليباف، أن الأمور تدار في إيران بوحدة كاملة بين المسؤولين العسكريين والسياسيين، قائلا: "محور وحدتنا هو توجيهات قائد الثورة".