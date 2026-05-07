إصابة 4 جنود إسرائيليين في هجوم بطائرة مسيرة جنوبي لبنان

كتب : وكالات

08:10 ص 07/05/2026

أعلن الجيش الإسرائيلي، إصابة جندي بجروح خطيرة و3 جنود آخرين بجروح طفيفة أمس الأربعاء، جراء هجوم بطائرة مسيرة مذخرة في جنوب لبنان.

قال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي: "تم إجلاء المقاتلين المصابين لتلقي العلاج في المستشفى، وتم إبلاغ عائلاتهم".

وأمس، أصدر حزب الله بيانا عسكريا حول عمليات التصدي للتحركات الإسرائيلية عند الحدود، وكذلك عمليات استهداف مواقع وقواعد وانتشار الجيش الإسرائيلي في الجنوب اللبناني.

وفي هذا السياق، أعلن الحزب عن تنفيذ العديد من الهجمات بواسطة ما أسماه "المحلقات الانقضاضية" ضد مواقع وآليات وجنود الجيش الإسرائيلي، لافتا إلى أن تم تحقيق إصابات مؤكدة جراء تلك الهجمات.

من جهتها، قالت وزارة الصحة اللبنانية في بيان مساء الأربعاء، إن عدد قتلى وجرحى العدوان الإسرائيلي على لبنان منذ 2 مارس الماضي، ارتفع إلى 2715 قتيلا و 8353 مصابا.

ومنذ 17 أبريل الماضي تسري هدنة مستمرة حتى 17 مايو الجاري، غير أن تل أبيب تواصل خرقها يوميا بقصف يخلف قتلى وجرحى، وتفجير واسع لمنازل في عشرات القرى بجنوبي لبنان، وفقا لروسيا اليوم.

جيش الاحتلال الاسرائيلي جنوب لبنان إسرايل ولبنان

