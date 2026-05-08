اعتبر المحلل العسكري سيدريك ليتون، في شبكة "سي إن إن" الأمريكية، أن الضربات الجوية التي نفذتها الولايات المتحدة أمس الخميس، استهدفت مواقع عسكرية حيوية بهدف توجيه رسالة حاسمة لطهران حول حدود ومدى أي تصعيد محتمل في المنطقة.

ضربات أمريكية لمواقع استراتيجية في إيران

أوضحت القيادة المركزية الأمريكية، أنها استهدفت منشآت عسكرية مسؤولة عن إطلاق الصواريخ والطائرات المسيّرة والزوارق السريعة التي استهدفت السفن الحربية الأمريكية خلال عبورها مضيق هرمز.

استهداف المقر البحري للحرس الثوري في بندر عباس

أكد مسؤول أمريكي، أن الهجمات طالت مواقع متعددة شملت مدينتي بندر عباس وقشم، حيث وصف ليتون هذه الأهداف بـ"الهامة جدا"، نظرا لمكانة بندر عباس كمقر بحري رئيسي للحرس الثوري الإيراني وموقعها الاستراتيجي عند مدخل مضيق هرمز.

وفي المقابل، صرح متحدث باسم القوات المسلحة الإيرانية، بأن الغارات الجوية الأمريكية أصابت مناطق مدنية على طول سواحل جزيرة قشم وبندر خمير وسيريك.

رسائل واشنطن وقلق في الأوساط الإيرانية

أوضح ليتون، أن الهدف من هذه العملية هو إفهام الإيرانيين بقدرة الولايات المتحدة على الذهاب إلى أبعد من ذلك في خياراتها العسكرية، مشيرا إلى أن الضربات تسببت بالفعل في حالة من "الذعر والقلق" داخل إيران، وهو ما كان يُمثّل أحد أهداف التحرك الأمريكي، حيث تأتي هذه الخطوة لتعزيز الردع الأمريكي ومنع تكرار الهجمات على القطع البحرية في الممرات المائية الدولية.

ترامب يتمسك بالهدنة ويتوعد بردود أكثر عنفا

من جانبه، صرح الرئيس دونالد ترامب، عقب الهجمات أن اتفاق وقف إطلاق النار لا يزال ساريا حتى الآن، لكنه وجّه تحذيرا شديد اللهجة لطهران بضرورة التوقيع على اتفاق قريب.

وتوعد ترامب، بضرب إيران بشكل "أقوى وأكثر عنفا" في حال استمرار المماطلة، مؤكدا استعداد واشنطن لتوسيع نطاق عملياتها العسكرية إذا لم تتحقق الشروط المطلوبة لضمان الاستقرار في المنطقة.