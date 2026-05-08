أفادت وسائل إعلام إسرائيلية بفرض حالة تأهب قصوى داخل صفوف الجيش الإسرائيلي على الحدود مع لبنان وفي مناطق أخرى داخل إسرائيل، تحسباً لهجمات انتقامية قد ينفذها حزب الله عقب اغتيال قائد قوة الرضوان.

وذكرت القناة 12 الإسرائيلية أن السلطات قررت إلغاء أنشطة جماهيرية ومنع التجمعات وإعادة العمل بإجراءات الحيطة والحذر في جميع المناطق القريبة من الحدود اللبنانية، خشية تنفيذ عمليات رد من جانب حزب الله.

ونقلت القناة عن مصادر إسرائيلية قولها إن رفع حالة التأهب جاء نتيجة مخاوف من هجمات انتقامية بعد تصفية قائد قوة الرضوان التابعة لحزب الله.

وفي سياق متصل، قالت الإذاعة الإسرائيلية الرسمية إن إسرائيل تتابع عن قرب التطورات الجارية بين إيران والولايات المتحدة، لكنها تعتقد أن تبادل إطلاق النار الذي وقع الليلة الماضية كان محدوداً ولن يتطور إلى مواجهة أوسع.

وأضافت الإذاعة أن الحادثة الأخيرة في مضيق هرمز عززت لدى إسرائيل الاعتقاد بأن وقف إطلاق النار بين الولايات المتحدة وإيران لا يزال هشاً وقابلاً للتدهور.

من جانب آخر، ذكرت صحيفة هآرتس أن الجيش الإسرائيلي يقوم بإخلاء قرى وتجمعات فلسطينية في الضفة الغربية بحجة استخدامها كمناطق للتدريبات العسكرية، في حين يسمح للمستوطنين بإقامة بؤر استيطانية في تلك المناطق.

وفي الشأن السياسي الداخلي، أظهر الاستطلاع الأسبوعي لصحيفة معاريف استمرار استقرار قوة حزب الليكود بقيادة بنيامين نتنياهو، دون تسجيل أي تغيير في ميزان القوى بين الائتلاف الحاكم والمعارضة الإسرائيلية.