إعلان

تقييم أمريكي: أضرار محدودة ببرنامج إيران النووي رغم الضربات

كتب : وكالات

11:59 ص 05/05/2026

صورة مولدة بالذكاء الاصطناعي عن حرب ايران وامريكا

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

أفادت مصادر مطلعة بأن تقييمات المخابرات الأمريكية تشير إلى أن الأضرار التي لحقت ببرنامج إيران النووي تظل محدودة، مع عدم حدوث تغيير جوهري في الفترة الزمنية اللازمة لإنتاج سلاح نووي، وذلك وفق ما نقلته وكالة رويترز.

وأوضحت المصادر أن التقديرات الحالية لا تختلف عن تلك التي تم التوصل إليها خلال الصيف الماضي، عندما اعتبر محللون أن الهجوم الأمريكي الإسرائيلي أدى إلى تأخير الجدول الزمني بنحو عام واحد فقط.

وأضافت أن هذه التقييمات بقيت مستقرة إلى حد كبير حتى بعد مرور شهرين على اندلاع الحرب التي شنها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، والتي كان من بين أهدافها منع إيران من تطوير سلاح نووي.

وأشار استمرار الجدول الزمني دون تغيير إلى أن تعطيل البرنامج النووي الإيراني بشكل كبير قد يتطلب القضاء على مخزون اليورانيوم عالي التخصيب المتبقي داخل البلاد أو العمل على إزالته.

وذكرت المصادر أن وكالات المخابرات الأمريكية كانت قد خلصت قبل اندلاع الحرب التي استمرت اثني عشر يوما في يونيو 2025 إلى أن إيران قد تتمكن من إنتاج كمية كافية من اليورانيوم لصنع قنبلة نووية خلال فترة تتراوح بين ثلاثة وستة أشهر.

وبحسب المصادر نفسها، فإن التقديرات التي أُجريت بعد الضربات الأمريكية التي استهدفت منشآت نطنز وفوردو وأصفهان النووية في يونيو، أشارت إلى أن هذا الجدول الزمني تم تمديده ليصل إلى ما بين تسعة أشهر وسنة تقريبا، وفقا لما أوردته رويترز.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

حرب إيران دونالد ترامب برنامج إيران النووي المخابرات الأمريكية

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

تشكيل الأهلي المتوقع أمام إنبي الليلة في الدوري المصري
رياضة محلية

تشكيل الأهلي المتوقع أمام إنبي الليلة في الدوري المصري
تشغيل المونوريل غدًا.. قائمة أسماء المحطات والمدارس والجامعات التي تخدمها
أخبار مصر

تشغيل المونوريل غدًا.. قائمة أسماء المحطات والمدارس والجامعات التي تخدمها
تعديلات دفاعية وهجومية.. التشكيل المتوقع للزمالك في مواجهة سموحة
رياضة محلية

تعديلات دفاعية وهجومية.. التشكيل المتوقع للزمالك في مواجهة سموحة
وزير الطيران: طرح 20 مطارًا للشراكة مع القطاع الخاص
أخبار مصر

وزير الطيران: طرح 20 مطارًا للشراكة مع القطاع الخاص
مباريات الحسم.. صراع الأهلي والزمالك وبيراميدز قبل الجولة الأخيرة بالدوري
رياضة محلية

مباريات الحسم.. صراع الأهلي والزمالك وبيراميدز قبل الجولة الأخيرة بالدوري

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

تشكيل الأهلي المتوقع أمام إنبي الليلة في الدوري المصري
التشكيل المتوقع للزمالك في مواجهة سموحة
مصر تدين استهداف مطار الخرطوم وتحذر من تصعيد إقليمي خطير
تشغيل المونوريل غدًا.. قائمة أسماء المحطات والمدارس والجامعات التي تخدمها
القنوات الناقلة وموعد مباريات الأهلي والزمالك وبيراميدز