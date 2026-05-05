أفادت مصادر مطلعة بأن تقييمات المخابرات الأمريكية تشير إلى أن الأضرار التي لحقت ببرنامج إيران النووي تظل محدودة، مع عدم حدوث تغيير جوهري في الفترة الزمنية اللازمة لإنتاج سلاح نووي، وذلك وفق ما نقلته وكالة رويترز.

وأوضحت المصادر أن التقديرات الحالية لا تختلف عن تلك التي تم التوصل إليها خلال الصيف الماضي، عندما اعتبر محللون أن الهجوم الأمريكي الإسرائيلي أدى إلى تأخير الجدول الزمني بنحو عام واحد فقط.

وأضافت أن هذه التقييمات بقيت مستقرة إلى حد كبير حتى بعد مرور شهرين على اندلاع الحرب التي شنها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، والتي كان من بين أهدافها منع إيران من تطوير سلاح نووي.

وأشار استمرار الجدول الزمني دون تغيير إلى أن تعطيل البرنامج النووي الإيراني بشكل كبير قد يتطلب القضاء على مخزون اليورانيوم عالي التخصيب المتبقي داخل البلاد أو العمل على إزالته.

وذكرت المصادر أن وكالات المخابرات الأمريكية كانت قد خلصت قبل اندلاع الحرب التي استمرت اثني عشر يوما في يونيو 2025 إلى أن إيران قد تتمكن من إنتاج كمية كافية من اليورانيوم لصنع قنبلة نووية خلال فترة تتراوح بين ثلاثة وستة أشهر.

وبحسب المصادر نفسها، فإن التقديرات التي أُجريت بعد الضربات الأمريكية التي استهدفت منشآت نطنز وفوردو وأصفهان النووية في يونيو، أشارت إلى أن هذا الجدول الزمني تم تمديده ليصل إلى ما بين تسعة أشهر وسنة تقريبا، وفقا لما أوردته رويترز.