اليابان تستلم أول شحنة نفط روسية منذ إغلاق مضيق هرمز

تسلمت اليابان أول شحنة من النفط الروسي منذ تعطل الإمدادات العالمية نتيجة إغلاق مضيق هرمز مع اندلاع الحرب في إيران، في خطوة تعكس محاولات طوكيو مواجهة تداعيات أزمة الطاقة.

وأفادت تقارير إعلامية، من بينها قناة طوكيو تي في وصحيفة أساهي شيمبون، نقلا عن مسؤولين في شركة تايو أويل، بأن ناقلة محملة بالنفط الخام القادم من مشروع سخالين-2 الواقع في أقصى الشرق الروسي وصلت إلى ساحل إيماباري في غرب اليابان يوم الاثنين.

وتأتي هذه الخطوة في وقت تعتمد فيه اليابان بشكل كبير على نفط الشرق الأوسط بنسبة تصل إلى 95 في المئة، ما دفعها إلى البحث عن بدائل وتنويع مصادر وارداتها منذ اندلاع الحرب في الثامن والعشرين من فبراير وإقدام طهران على إغلاق مضيق هرمز.

ولا يشمل مشروع سخالين في روسيا العقوبات الاقتصادية التي فرضت على موسكو عقب اندلاع الحرب مع أوكرانيا في عام 2022، ما أتاح استمرار تدفق النفط من هذا المشروع إلى الأسواق الدولية، ومن بينها اليابان.