أفادت وكالة بلومبرج بأن تبادل إطلاق النار بين الولايات المتحدة وإيران في مياه الخليج، أمس الاثنين، تطور عسكري جديد يثير تساؤلات متزايدة بشأن مصير وقف إطلاق النار القائم منذ أربعة أسابيع، مشيرًة إلى أن التصعيد شمل أيضاً هجمات نفذتها طهران ضد الإمارات، ما زاد منسوب التوتر الإقليمي.

عمليات أمريكية لتأمين الملاحة

قال قائد القيادة المركزية الأمريكية براد كوبر، الاثنين، إن القوات الأمريكية تصدت لهجمات إيرانية استخدمت خلالها طائرات مسيّرة وصواريخ وزوارق صغيرة مسلحة، موضحًا أن تلك المواجهات وقعت أثناء تنفيذ مهمة لتأمين عبور سفينتين ترفعان العلم الأمريكي عبر مضيق هرمز.

تهديدات منسقة خلال عبور المدمرتين

ذكرت شبكة "سي بي إس" أن مدمرتين تمكنتا من عبور المضيق بدعم مباشر من مروحيات أباتشي وطائرات أخرى، وأشارت الشبكة إلى أن القطعتين البحريتين واجهتا خلال العبور سلسلة تهديدات منسقة.

ترامب يعلن إسقاط سبعة زوارق

قال الرئيس دونالد ترامب، في منشور له أمس عبر منصة تروث سوشيال، إن القوات الأمريكية أسقطت سبعة زوارق صغيرة، مضيفاً: "أو كما يحبون تسميتها زوارق سريعة"، ويأتي هذا التصريح في وقت تتزايد فيه المؤشرات على اتساع نطاق الاحتكاك العسكري بين الجانبين.

إحاطة مرتقبة في البنتاغون

أعلن ترامب أن وزير الدفاع بيت هيجسيث سيعقد مؤتمراً صحفياً، الثلاثاء، لعرض مستجدات التطورات، ومن المقرر أن يقدم هيجسيث إحاطة للصحفيين في البنتاغون إلى جانب رئيس هيئة الأركان المشتركة دان كين، وسط ترقب لمزيد من التفاصيل بشأن الحادثة الأخيرة.