إعلان

فايننشال تايمز: وزير الخزانة الأمريكي يوبخ نظيرته البريطانية بسبب الحرب

كتب : وكالات

10:28 ص 05/05/2026

وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

كشفت صحيفة فايننشال تايمز البريطانية عن نشوب خلاف بين وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت ونظيرته البريطانية راشيل ريفز، على خلفية انتقادات وجهتها الأخيرة للحرب على إيران.

وأفادت الصحيفة، نقلا عن مصادر، بأن بيسنت وجه توبيخا لريفز خلال الشهر الماضي في واشنطن، وذلك بعد أن وصفت أهداف الحرب بأنها غير واضحة.

وبحسب المصادر ذاتها، ردت ريفز على هذا التوبيخ بغضب، مؤكدة أنها لا تعمل تحت إدارته.

وأشار مسؤول بريطاني، في تصريحات للصحيفة، إلى أن وزيرة الخزانة كانت واضحة في انتقادها لما اعتبرته أخطاء في الحرب على إيران، إضافة إلى تسليطها الضوء على التكاليف الاقتصادية المترتبة عليها.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

الحرب على إيران واشنطن حرب إيران سكوت بيسنت وزير الخزانة الأمريكي

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

مشكلات صحية وأزمات مادية لهؤلاء الأبراج في مايو.. هل أنت منهم؟
علاقات

مشكلات صحية وأزمات مادية لهؤلاء الأبراج في مايو.. هل أنت منهم؟

أجواء معتدلة ونشاط للرياح وشبورة مائية.. الأرصاد تعلن طقس الأيام المقبلة
أخبار مصر

أجواء معتدلة ونشاط للرياح وشبورة مائية.. الأرصاد تعلن طقس الأيام المقبلة
سقوط بلوجر الحوارات الخارجة وملابسات فيديو "مساطيل مصر الجديدة"
حوادث وقضايا

سقوط بلوجر الحوارات الخارجة وملابسات فيديو "مساطيل مصر الجديدة"
سعر الدولار مقابل الجنيه في 10 بنوك في بداية تعاملات اليوم
أخبار البنوك

سعر الدولار مقابل الجنيه في 10 بنوك في بداية تعاملات اليوم
صوت أوبرالي.. فيديوهات طفلة ذا فويس كيدز تتجاوز 131 مليون مشاهدة
موسيقى

صوت أوبرالي.. فيديوهات طفلة ذا فويس كيدز تتجاوز 131 مليون مشاهدة

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

مشروع قانون الأسرة الجديد.. مفاجآت ومواد تُطرح لأول مرة وردود الفعل (تغطية خاصة)