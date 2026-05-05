كشفت صحيفة فايننشال تايمز البريطانية عن نشوب خلاف بين وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت ونظيرته البريطانية راشيل ريفز، على خلفية انتقادات وجهتها الأخيرة للحرب على إيران.

وأفادت الصحيفة، نقلا عن مصادر، بأن بيسنت وجه توبيخا لريفز خلال الشهر الماضي في واشنطن، وذلك بعد أن وصفت أهداف الحرب بأنها غير واضحة.

وبحسب المصادر ذاتها، ردت ريفز على هذا التوبيخ بغضب، مؤكدة أنها لا تعمل تحت إدارته.

وأشار مسؤول بريطاني، في تصريحات للصحيفة، إلى أن وزيرة الخزانة كانت واضحة في انتقادها لما اعتبرته أخطاء في الحرب على إيران، إضافة إلى تسليطها الضوء على التكاليف الاقتصادية المترتبة عليها.