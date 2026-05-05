إعلان

سي بي إس نيوز: كوريا الجنوبية تراجع انضمامها للعملية الأمريكية بهرمز

كتب : وكالات

11:30 ص 05/05/2026

كوريا الجنوبية وأمريكا

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

أعلنت وزارة الدفاع في كوريا الجنوبية أنها بصدد إعادة تقييم موقفها من الانضمام إلى العملية الأمريكية في مضيق هرمز، وذلك في أعقاب وقوع انفجار وحريق على متن سفينة شحن كورية جنوبية في المضيق.

وذكرت شبكة سي بي إس نيوز، نقلا عن وزارة الخارجية الكورية الجنوبية، أن الحريق الذي اندلع في السفينة تم احتواؤه، مؤكدة أن جميع أفراد الطاقم البالغ عددهم أربعة وعشرين شخصا في حالة جيدة.

وأوضحت وزارة الخارجية أن الحكومة ستدرس قرارها بعناية، مع الأخذ في الاعتبار مجموعة من العوامل، من بينها الالتزام بالقانون الدولي، وضمان سلامة الممرات البحرية الدولية، بالإضافة إلى طبيعة التحالف مع الولايات المتحدة، وكذلك الوضع الأمني في شبه الجزيرة الكورية.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

مضيق هرمز حرب إيران كوريا الجنوبية

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

خطر على السكان.. إخلاء 4 منازل مهددة بالانهيار في شبين الكوم- صور
أخبار المحافظات

خطر على السكان.. إخلاء 4 منازل مهددة بالانهيار في شبين الكوم- صور
مع نجوم زمن الفن الجميل وعائلته.. 18 صورة لـ هاني شاكر بالأبيض والأسود
أبيض في أسود

مع نجوم زمن الفن الجميل وعائلته.. 18 صورة لـ هاني شاكر بالأبيض والأسود
غيابات الأهلي أمام إنبي الليلة في الدوري المصري
رياضة محلية

غيابات الأهلي أمام إنبي الليلة في الدوري المصري
مباريات الحسم.. صراع الأهلي والزمالك وبيراميدز قبل الجولة الأخيرة بالدوري
رياضة محلية

مباريات الحسم.. صراع الأهلي والزمالك وبيراميدز قبل الجولة الأخيرة بالدوري
موعد مباراة الزمالك وسموحة في الدوري المصري والقناة الناقلة
رياضة محلية

موعد مباراة الزمالك وسموحة في الدوري المصري والقناة الناقلة

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

القنوات الناقلة وموعد مباريات الأهلي وإنبي والزمالك وسموحة وبيراميدز وسيراميكا
مشروع قانون الأسرة الجديد.. مفاجآت ومواد تُطرح لأول مرة وردود الفعل (تغطية خاصة)