أعلنت وزارة الدفاع في كوريا الجنوبية أنها بصدد إعادة تقييم موقفها من الانضمام إلى العملية الأمريكية في مضيق هرمز، وذلك في أعقاب وقوع انفجار وحريق على متن سفينة شحن كورية جنوبية في المضيق.

وذكرت شبكة سي بي إس نيوز، نقلا عن وزارة الخارجية الكورية الجنوبية، أن الحريق الذي اندلع في السفينة تم احتواؤه، مؤكدة أن جميع أفراد الطاقم البالغ عددهم أربعة وعشرين شخصا في حالة جيدة.

وأوضحت وزارة الخارجية أن الحكومة ستدرس قرارها بعناية، مع الأخذ في الاعتبار مجموعة من العوامل، من بينها الالتزام بالقانون الدولي، وضمان سلامة الممرات البحرية الدولية، بالإضافة إلى طبيعة التحالف مع الولايات المتحدة، وكذلك الوضع الأمني في شبه الجزيرة الكورية.