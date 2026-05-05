طلب الجيش الإسرائيلي من سكان بلدتين في جنوب لبنان إخلاء منازلهم، معلنا أنه سيواصل تحركاته العسكرية بقوة ردا على ما وصفه بانتهاك حزب الله لاتفاق وقف إطلاق النار.

وأوضح الجيش أنه يتهم حزب الله بتنفيذ هجومين باستخدام قذائف هاون استهدفا قواته في جنوب لبنان، في حين لم يصدر أي تعليق من الحزب بشأن هذه الاتهامات حتى الآن.

وفي السياق ذاته، أفادت وزارة الصحة اللبنانية بأن الهجمات الإسرائيلية أسفرت عن مقتل سبعة عشر شخصا يوم الاثنين، ما رفع إجمالي عدد الضحايا منذ يوم الخميس إلى مئة وعشرة أشخاص.

من جانبها، أعلنت إسرائيل أن سبعة عشر من جنودها لقوا حتفهم منذ الثاني من مارس الماضي، متهمة حزب الله بإطلاق مئات الصواريخ والطائرات المسيرة خلال هذه الفترة.

وأشارت إلى أن حزب الله لم يكن طرفا في اتفاق وقف إطلاق النار الذي تم التوصل إليه الشهر الماضي بين إسرائيل ولبنان، لكنه أعلن التزامه به في حال التزمت إسرائيل ببنوده.

وفي المقابل، أكد الجيش الإسرائيلي أن الاتفاق يمنحه حق التحرك ضد أي هجمات يراها مخططة أو وشيكة أو جارية، بينما يرفض مسؤولون لبنانيون هذا التفسير، ويتهمون إسرائيل بتنفيذ انتهاكات متكررة للاتفاق.