بلومبرج: تكدس مئات السفن قبالة دبي مع ابتعادها عن مضيق هرمز

كتب : محمد جعفر

12:03 م 05/05/2026

مضيق هرمز

أفادت وكالة بلومبرج بأن حركة السفن داخل الخليج شهدت تحولاً ملحوظاً، الثلاثاء، بعدما ابتعدت أعداد متزايدة من السفن عن مضيق هرمز الذي بدا شبه خالٍ. وجاء هذا التطور في أعقاب توسيع إيران نطاق سيطرتها البحرية، ما أثار تغيراً واضحاً في مسارات الملاحة.

انتقال عشرات السفن إلى قبالة دبي

منذ الاثنين، تحركت نحو 60 سفينة من فئات مختلفة إلى منطقة قبالة سواحل دبي، ويُعد هذا الرقم بحسب التقرير مرتفعاً حتى عند مقارنته بالفترات التي شهدت تكدساً بحرياً منذ اندلاع الحرب.

ارتفاع عدد السفن فوق المتوسط الأسبوعي

تكشف بيانات الملاحة البحرية الحالية عن وجود ما لا يقل عن 363 سفينة في المنطقة، ويقارن هذا الرقم بمتوسط بلغ 294 سفينة خلال الأيام السبعة السابقة، ما يبرز زيادة ملموسة في حجم التكدس البحري قبالة السواحل الإماراتية.

حدود السيطرة الإيرانية

وبحسب التقرير، تقع دبي خارج نطاق منطقة السيطرة الجديدة التي حددتها إيران، وتمتد هذه المنطقة جنوباً من مضيق هرمز وصولاً إلى أم القيوين، على امتداد ساحل دولة الإمارات داخل الخليج، وهو ما يفسر تمركز عدد متزايد من السفن في المياه المقابلة لدبي.

