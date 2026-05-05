أبو ظبي – وام

تحتفل الإمارات غداً الأربعاء بالذكرى الخمسين لتوحيد قواتها المسلحة، في مناسبة تأتي هذا العام في وقت أظهرت فيه القوات المسلحة الإماراتية للعالم مستوى عالياً من الكفاءة والجاهزية في التصدي للهجمات الإيرانية وإفشال محاولات استهدفت أمن الدولة واستقرارها، مسجلة إنجازاً لافتاً في تاريخ الجيوش الحديثة من خلال نجاحها في اعتراض الصواريخ الباليستية والطائرات المسيّرة التي استهدفت الدولة، وفق ما ذكرته وكالة أنباء الإمارات.

محطات تاريخية وقرار استراتيجي

وبحسب الوكالة، يمثل السادس من مايو من كل عام إحدى أبرز المحطات الوطنية في تاريخ الإمارات. ففي مثل هذا اليوم من عام 1976، اتخذ الراحل الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان وإخوانه أعضاء المجلس الأعلى للاتحاد قراراً استراتيجياً بتوحيد القوات المسلحة، وهو القرار الذي أسس لمرحلة جديدة في بناء جيش وطني موحد وقوي، يعد اليوم من بين الأكثر تطوراً في المنطقة.

التصدي للتحديات والجاهزية الدفاعية

وتمضي القوات المسلحة الإماراتية في مسار واضح المعالم، يقوم على الجاهزية الدائمة والقدرة على الاستجابة متعددة الأبعاد، وفي هذا الإطار، اعتمدت المؤسسة العسكرية نهجاً يقوم على التكامل بين مختلف التخصصات البرية والجوية والبحرية والسيبرانية ضمن منظومة دفاعية موحدة.

نهج التكامل والمناورة الذكية

وبحسب (وام) نجحت القوات المسلحة الإماراتية في تطوير مفهوم المناورة الذكية القائم على سرعة الحركة ودقة المعلومة، وترتبط الأنظمة المدرعة الحديثة، ومنصات المدفعية المتطورة، وأنظمة الاستطلاع الأرضي بشبكات قيادة وسيطرة رقمية تتيح تبادل البيانات بين الوحدات المختلفة بصورة لحظية.