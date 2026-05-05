إعلان

من علاقة سرية إلى دماء على السرير.. كيف خططت إيمان لقتل زوجها بمساعدة طليقها؟

كتب : صابر المحلاوي

12:40 م 05/05/2026

كيف خططت إيمان لقتل زوجها - أرشيفية

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

حتى بعد انفصالها عن زوجها الأول وزواجها من رجل آخر، لم تنقطع علاقة إيمان بطليقها. بقيت تلك الخيوط القديمة ممتدة في الخفاء، تلتقيه حينا بعد حين بعيدا عن أعين الجميع، حتى تحولت العلاقة مع الوقت من مجرد ذكرى إلى واقع سري، ودافع رئيسي للتخلص من الزوج.

جرائم عش الزوجية

في حلقة جديدة من سلسلة "جرائم عش الزوجية"، التي يتناولها "مصراوي" استنادا إلى التحريات الرسمية والمصادر المختلفة، نروي تفاصيل مقتل عامل على يد زوجته وعشيقها بإحدى قرى مركز الفشن بمحافظة بني سويف.

"إيمان ف."، 28 عاما، ربة منزل، تزوجت من "محمد ج."، سائق يبلغ من العمر 40 عاما، لكن الزواج انتهى سريعا بالخلافات والانفصال.

علاقة قديمة تتحول إلى دافع للجريمة

لاحقا، تزوجت إيمان من "معوض ر."، شاب يكبرها بأربع سنوات، ورُزقت منه بطفلين. بدا في البداية أن حياة جديدة قد بدأت، لكن الهدوء كان هشا أكثر مما يبدو عليه.
لم تُغلق إيمان صفحة طليقها، إذ بقي حاضرا في تفاصيل حياتها، قبل أن تعيدها الصدفة إلى طريقه من جديد.

ومع مرور الوقت، بدأت العلاقة القديمة مع طليقها تعود إلى السطح؛ في البداية كرسائل متقطعة، ثم لقاءات متخفية، قبل أن تتطور إلى علاقة كاملة تُدار في الظل. وبينما كانت الحياة الأسرية مع "معوض" تسير بشكل ظاهري، كانت هناك حياة أخرى تُبنى في الخفاء.

بداية الشك ونقطة التحول

بدأ "معوض" يلاحظ التغير؛ نظرات شاردة، وانشغال دائم بالهاتف. تسلل الشك إليه تدريجيًا، حتى قرر مواجهتها. وكانت تلك المواجهة نقطة التحول، إذ اتخذت إيمان خلالها قرار التخلص منه.

تفاصيل يوم الجريمة

في يوم الواقعة، تركت إيمان باب الشقة مفتوحًا، واتصلت بطليقها (العشيق)، الذي تسلل إلى داخل المنزل، متجها إلى غرفة النوم حيث كان الزوج نائما. انهال عليه ضربا بأداة حادة، قبل أن يُسدد له طعنات أنهت حياته، بينما كانت الزوجة تقف في الخلف تراقب المشهد وتمنع أي محاولة للتدخل.

شهادة الابن تكشف الحقيقة

"ألحقني يا محمد".. صرخ معوض مستغيثًا بابنه، الذي حاول إنقاذ والده، إلا أن المتهمة وقفت أمامه ومنعته من ذلك، بحسب شهادة الابن أمام جهات التحقيق.

وكشف الابن أيضا أنه، قبل وقوع الجريمة، اطلع على رسائل بين والدته والمتهم، تضمنت إشارات واضحة إلى وجود علاقة سرية وتخطيط مسبق، وهو ما دعم الشكوك التي كانت تتصاعد داخل الأسرة.

القبض على المتهمين والاعتراف

تم ضبط المتهمين وبمواجهتهما اعترفا بارتكاب الواقعة على النحو المُشار إليه. تحرر المحضر اللازم وبالعرض على النيابة العامة أحالتهما لمحمة الجنايات التي قضت بإعدامهما شنقا.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

جرائم عش الزوجية خلافات زوجية وزارة الداخلية النيابة العامة

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

موعد مباريات اليوم في الدوري المصري 5 مايو 2025 والقنوات الناقلة
رياضة محلية

موعد مباريات اليوم في الدوري المصري 5 مايو 2025 والقنوات الناقلة
خطر على السكان.. إخلاء 4 منازل مهددة بالانهيار في شبين الكوم- صور
أخبار المحافظات

خطر على السكان.. إخلاء 4 منازل مهددة بالانهيار في شبين الكوم- صور
تشغيل المونوريل غدًا.. قائمة أسماء المحطات والمدارس والجامعات التي تخدمها
أخبار مصر

تشغيل المونوريل غدًا.. قائمة أسماء المحطات والمدارس والجامعات التي تخدمها
وام: الإمارات تسجل إنجازاً غير مسبوق في التصدي للصواريخ الباليستية والمسيّرات
شئون عربية و دولية

وام: الإمارات تسجل إنجازاً غير مسبوق في التصدي للصواريخ الباليستية والمسيّرات
جورجينا تتألق وتخطف الأنظار في حفل "Met Gala" 2026
زووم

جورجينا تتألق وتخطف الأنظار في حفل "Met Gala" 2026

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

تشكيل الأهلي المتوقع أمام إنبي الليلة في الدوري المصري
التشكيل المتوقع للزمالك في مواجهة سموحة
مصر تدين استهداف مطار الخرطوم وتحذر من تصعيد إقليمي خطير
تشغيل المونوريل غدًا.. قائمة أسماء المحطات والمدارس والجامعات التي تخدمها
القنوات الناقلة وموعد مباريات الأهلي والزمالك وبيراميدز