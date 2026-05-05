أعلنت جامعة القاهرة المستندات والأوراق المطلوبة للتقديم في جامعة القاهرة الأهلية إلكترونيا، حيث يرجى إعداد المستندات التالية من طلاب الثانوية العامة أو ما يعادلها من شهادات عربية وأجنبية لتنسيق الجامعات الأهلية 2026 -2027:

١- شهادة الثانوية العامة أو ما يعادلها.

٢- بطاقة الرقم القومي (الطلاب المصريين).

٣- بطاقة الرقم القومي لولي الأمر.

٤- صورة شخصية حديثة.

٥- استكمال باقي المستندات بعد التسجيل.

رابط التقديم بجامعة القاهرة الأهلية 2026

وكانت جامعة القاهرة الأهلية قد أعلنت فتح باب التقديم المبكر للعام الجامعي الجديد السبت 2 مايو 2026 لتسجيل البيانات، وسيتم الإعلان عن أي تغييرات في المواعيد عبر الموقع الرسمي للجامعة اضغط هنا https://cnu.eng.cu.edu.eg/adm.aspx.

ووجه الدكتور محمد سامي عبد الصادق، رئيس جامعة القاهرة، المكلف بتسيير أعمال جامعة القاهرة الأهلية، رسالة لطلاب جامعة القاهرة الأهلية: يسعدني أن أرحب بكم في جامعتكم الجديدة، التي تُعد امتدادًا لمسيرة عريقة امتدت لأكثر من قرن في جامعة القاهرة الأم، ونموذجًا حديثًا في منظومة التعليم العالي بمصر، لقد تأسست جامعة القاهرة الأهلية لتكون صرحًا أكاديميًا متميزًا، يقدم برامج تعليمية عصرية تتكامل مع احتياجات سوق العمل المحلي والإقليمي والدولي، ويعتمد على أحدث أساليب التعلم والبحث العلمي، مع فتح آفاق واسعة للتدريب العملي والتطبيق الميداني.

وأضاف: نحرص في جامعة القاهرة الأهلية على بناء بيئة تعليمية محفزة، قائمة على الإبداع والابتكار، ونعمل على إبرام شراكات استراتيجية مع كبرى الجامعات والمراكز البحثية العالمية، بما يتيح لطلابنا فرصًا غير مسبوقة للتبادل الأكاديمي والتدريب والتطوير المستمر.

كما دعا جميع الطلاب للاستفادة من الإمكانات المتاحة، والمشاركة الفاعلة في الحياة الجامعية، وتوظيف قدراتكم وطاقاتكم في سبيل التفوق العلمي والمهني، لتكونوا خير سفراء لجامعتكم ووطنكم.

واختتم حديثه: معًا نصنع المستقبل، ومعًا نكتب فصلاً جديدًا من التميز باسم جامعة القاهرة الأهلية.



