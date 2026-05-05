قالت وكالة مهر ‌شبه الرسمية للأنباء، اليوم الثلاثاء، إن ⁠حريقا اندلع في عدة سفن تجارية في رصيف ميناء داير ‌جنوب ⁠إيران.

أضافت الوكالة، أن رجال الإطفاء يعملون ⁠على احتواء الحريق وأن ⁠سببه لا ⁠يزال مجهولا، وفقا لرويترز.

في سياق آخر، عبرت مدمرتان تابعتان للبحرية الأمريكية مضيق هرمز ودخلتا الخليج العربي، بعد تجاوزهما وابلا من النيران الإيرانية، وذلك وفقا لما قاله مسؤولون عسكريون لشبكة "سي بي إس نيوز" الأمريكية.

وأفاد المسؤولون، أن المدمرتين الأمريكيتين "يو إس إس تروكستون"، و"يو إس إس ماسون"، مدعومتين بمروحيات أباتشي وطائرات أخرى، واجهتا سلسلة من التهديدات المنسقة أثناء مرورهما.

وأطلقت إيران زوارق صغيرة وصواريخ وطائرات مسيّرة لمواجهة القوة الأمريكية، فيما وصفه المسؤولون بـ"قصف متواصل".

لكن رغم شدة الهجمات الإيرانية، لم تتعرض أي من السفينتين الأمريكيتين للإصابة.

وذكر المسؤولون، أن الإجراءات الدفاعية المدعومة بغطاء جوي نجحت في اعتراض أو ردع كل تهديد قادم، إذ أضافوا أن أيا من المقذوفات التي أطلقت لم تصل إلى السفن.

ووقعت هذه المعركة في اليوم الذي بدأ به تنفيذ خطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، لإعادة حركة الملاحة في مضيق هرمز.